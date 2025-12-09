logo
Pao vojni avion u Rusiji, ima mrtvih: Dijelovi letjelice pronađeni u jezeru

Pao vojni avion u Rusiji, ima mrtvih: Dijelovi letjelice pronađeni u jezeru

Autor Dušan Volaš
0

Poginuli su svi članovi ruskog aviona koji je danas pao u Rusiji.

Pao vojni avion u Rusiji, ima mrtvih Izvor: shutterstock/Fasttailwind

Danas je u Ivanovskoj oblasti u Ruskoj Federaciji pao ruski transportni avion "Antonov An-22" i prema posljednjim informacijama, poginulo je svih sedam članova, piše "RIA Novosti". Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog kršenja pravila pripreme letova.

Ruski transportni avion je bio na probnom letu nakon popravke. Letjelica je pala u Ivanovskoj oblasti, sjeveroistočno od Moskve.

Dijelovi aviona pronađeni su u vodi kod Uvodskog akumulacionog jezera. Tačan uzrok nesreće nije poznat.

Rusija avion vojska

