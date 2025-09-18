logo
Rusija u Hagu negirala umiješanost u pad malezijskog aviona

Rusija u Hagu negirala umiješanost u pad malezijskog aviona

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Rusija je osporila pred Međunarodnim sudom pravde odluku Savjeta Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva o njenoj umiješanosti u pad malezijskog aviona iznad Ukrajine 2014. godine.

Međunarodni sud pravde u Hagu Izvor: Shutterstock

 "Rusija je, u skladu sa članom 84 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu iz 1944. godine, osporila pred Međunarodnim sudom pravde neosnovanu odluku Savjeta Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva o navodnoj umiješanosti u obaranje malezijskog `boinga`", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstvo spoljnih poslova.

Iz Ministarstva ističu da Rusija očekuje da Međunarodni sud pravde zauzme nepristrasan pristup u ovom slučaju.

"Rusija će tražiti istinu u skladu sa obavezama prema Povelji UN i važećem međunarodnom pravu", zaključuje se u saopštenju.

Putnički avion "Malezija erlajnsa" na letu iz Amsterdama prema Kuala Lumpuru oboren je raketom zemlja-vazduh 17. jula 2014. godine iznad istočnog dijela Ukrajine.

Poginulo je svih 283 putnika i 15 članova posade.

Međunarodni istražni tim ranije je utvrdio da je avion oboren projektilom ruskog raketnog sistema “Buk”, ispaljenim sa teritorije pod kontrolom proruskih separatista.

Sud u Holandiji 2022. godine osudio je trojicu optuženih, dvojicu ruskih i jednog ukrajinskog državljanina, zbog uloge u obaranju aviona.

Rusija je od početka osporavala nalaze istrage, tvrdeći da su politički motivisani i da dokazi nisu vjerodostojni. Nizozemska i Australija pokrenule su postupke protiv Rusije tražeći odgovornost i odštetu za žrtve.

Savjet ICAO-a u maju 2025. godine zaključio je da je Rusija prekršila međunarodno pravo, što Moskva sada osporava.

(Srna/MONDO)

