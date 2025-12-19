U ponedjeljak odluka o poskupljenju mrežarine u Republici Srpskoj

U ponedjeljak će se održati 157. redovna sjednica na kojoj će se razmatrati zahtjev distributivnih preduzeća o poskupljenju mrežarine.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS) će u ponedjeljak na sjednici u Trebinju razmatrati zahtjeve distributivnih preduzeća o poskupljenju mrežarine.

To je za "Nezavisne novine" potvrdio Vladislav Vladičić, predsjednik Regulatorne komisije za energetiku RS, rekavši da će se u ponedjeljak znati više o zahtjevu distributivnih preduzeća.

Kako piše na sajtu RERS-a, oni će u ponedjeljak održati 157. redovnu sjednicu sa početkom u devet časova.

"Razmatranje zahtjeva operatora distributivnih sistema u Republici Srpskoj i izvještaja voditelјa postupka nakon održanih formalnih rasprava u tarifnom postupku za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema električne energije", navodi se dnevnom redu sjednice.

Isti izvor navodi kako će računi za električnu energiju za potrošače od naredne godine biti veći za oko 10 odsto.