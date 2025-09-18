logo
Novinar slučajno otkrio tačnu lokaciju ruske tajne baze "Rubikon": Detalj sa snimka razotkrio sve

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Elitna baza Centra za napredne bespilotne tehnologije "Rubikon", koju koriste ruske snage, otkrivena je zahvaljujući gafovima u propagandnim snimcima Vladimira Solovjova.

otkrivena lokacija ruske tajne baze "Rubikon" Izvor: društvene mreže

Otkrivena je lokacija baze elitnog Centra za napredne bespilotne tehnologijeRubikon, koji koriste ruske oružane snage. Snimke iz baze objavio je tim propagandiste Vladimira Solovjova, a stručnjaci su, na osnovu detalja enterijera koji na prvi pogled djeluju nevažno, ali nisu cenzurisani, poput znakova za toalet, zaključili da je u pitanju izložbeni kompleks Patriot u blizini Moskve, prenose Ukrajinske vijesti.

U seriji od tri videa ruskog Ministarstva odbrane i Solovjova, uključujući i jedan objavljen povodom godišnjice Rubikona, mnogi su primijetili karakteristične detalje enterijera - specifične stubove, natpise iznad toaleta s engleskim prevodom, štandove s plakatima i prepreke za obuku FPV dronova. Sve se to poklapalo sa fotografijama i promotivnim materijalima kompleksa Patriot.

Na snimku se takođe mogu vidjeti specifični metalni otvori, što je dodatno potvrdilo lokaciju baze u parku Patriot. Izložbeni kompleks zauzima halu D i dio hale C u južnom dijelu. Park Patriot je veliki vojno-patriotski kompleks u Moskovskoj oblasti, koji je stvorilo rusko Ministarstvo odbrane. Namijenjen je demonstraciji vojne opreme i održavanju izložbi.

(MONDO)

