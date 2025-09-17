Ambasada Rusije u BiH otkrila šta je Igor Kalabuhov rekao na sastanku sa Bakirom Izetbegovićem

Ambasada Ruske Federacije u BiH saopštila je danas da je ruski ambasador Igor Kalabuhov danas imao “otvoren i iskren razgovor” sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem.

"Ambasador je iznio principijelni pristupe Rusije situaciji u Bosni i Hercegovini, naglašavajući da je nelegitimni ‘visoki predstavnik’ glavni izvor njene destabilizacije. Moskva, kao jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, smatra da je on temelj rješenja u BiH zasnovanog na principu jednakih prava za dva entiteta i tri konstitutivna naroda", saopšteno je iz ruske ambasade.

Dodaju da je Kalabuhov naglasio da "političke snage u BiH moraju preuzeti punu odgovornost za svoju budućnost i napustiti diskreditovanu praksu vanjskog tutorstva".

"Da bi se to postiglo, ključan je unutarbosanski dijalog, oslobođen vanjskog uplitanja i zasnovan na međusobnom poštovanju, konstruktivnoj saradnji i kompromisu. To je jedini način da se osigura međunacionalni mir i prosperitet u BiH", saopšteno je.

Istakli su i da su tokom razgovora razmatrana konkretna pitanja jačanja veza između Rusije i Bošnjaka, kao jednog od konstitutivnih naroda u BiH.

