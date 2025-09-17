logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ambasada Rusije u BiH otkrila šta je Igor Kalabuhov rekao na sastanku sa Bakirom Izetbegovićem

Ambasada Rusije u BiH otkrila šta je Igor Kalabuhov rekao na sastanku sa Bakirom Izetbegovićem

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Ambasada Ruske Federacije u BiH saopštila je danas da je ruski ambasador Igor Kalabuhov danas imao “otvoren i iskren razgovor” sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem.

Igor Kalabuhov u Banjaluci na obilježavanju Dana fašizma. Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Ambasador je iznio principijelni pristupe Rusije situaciji u Bosni i Hercegovini, naglašavajući da je nelegitimni ‘visoki predstavnik’ glavni izvor njene destabilizacije. Moskva, kao jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, smatra da je on temelj rješenja u BiH zasnovanog na principu jednakih prava za dva entiteta i tri konstitutivna naroda", saopšteno je iz ruske ambasade.

Dodaju da je Kalabuhov naglasio da "političke snage u BiH moraju preuzeti punu odgovornost za svoju budućnost i napustiti diskreditovanu praksu vanjskog tutorstva".

"Da bi se to postiglo, ključan je unutarbosanski dijalog, oslobođen vanjskog uplitanja i zasnovan na međusobnom poštovanju, konstruktivnoj saradnji i kompromisu. To je jedini način da se osigura međunacionalni mir i prosperitet u BiH", saopšteno je.

Istakli su i da su tokom razgovora razmatrana konkretna pitanja jačanja veza između Rusije i Bošnjaka, kao jednog od konstitutivnih naroda u BiH.

(MONDO/B.S.)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija BiH Igor Kalabuhov Bakir Izetbegović

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ