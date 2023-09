Kalabuhov: Bez rezolucije Savjeta bezbjednosti niko ne može biti visoki predstavnik

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov poručio je da je stav Rusije da Kristijan Šmit nema mandat i ovlaštenja visokog predstavnika jer nema rezolucije Savjeta bezbjednosti koja mu daje taj legitimitet.

"Naš je principijelni stav da bez rezolucije Savjeta bezbjednosti niko ne može biti legitimni visoki predstavnik i to je takva stvar", rekao je Kalabuhov novinarima u dobojskom naselju Ritešić.

Kalabuhov je naveo da je vidljiv pokušaj Zapada da gura bezveznu priču jer Kristijan Šmit nema potrebni legitimitet.

"Mi poštujemo zvanični stav Republike Srpske i predsjednika Srpske Milorada Dodika da Šmit nema taj legitimitet. Znači, on ne može djelovati kao visoki predstavnik i nema sve kompetencije koje idu za tu funkciju", istakao je Kalabuhov.

On je podsjetio da prema Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma visoki predstavnik ima samo ulogu moderacije, odnosno dijaloga između strana u BiH, ističući da Ruska Federacija, kao jedna od potpisnica tog mirovnog sporazuma, smatra da je dijalog najbolje što se može desiti stranama u BiH - bez ucjene od strane međunarodnog faktora.

"To je strpljivost, to je kompromis i tako može doći do stanja prihvatljivog svim građanima BiH", izjavio je Kalabuhov.

Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora PIK-a saopštili su juče da iskazuju "punu podršku Šmitu i Kancelariji OHR-a", pozvali predsjednika Srpske da "prekine sa politikom nepriznavanja i nesaradnje sa Šmitom" i naveli da "pokušaj ograničavanja mogućnosti visokog predstavnika da izvršava mandat prema Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma predstavlja akt njegovog nepoštovanja".

