Šmit o stanju u BiH: Kao da majmuni nastupaju u cirkusu

Kristijan Šmit izjavio je da su političari u BiH "očigledno izgubili nit" i ocijenio da je stanje, zbog osporavanja njegovog diplomatskog statusa, "kao da majmuni nastupaju u cirkusu".

Izvor: OHR BIH

Šmit tvrdi da je on akreditovani diplomata, te da možda neki u Banjaluci ne vide to tako, ali da ga to uopšte ne zanima.

"Ni (predsjednik Republike Srpske) Dodik ne stoji iznad zakona, mislim da on to nije sasvim dobro shvatio. On nije ni sultan niti je austrijski niti kineski car. Ovo je kao pozorište. Ovo je kao da majmuni nastupaju u cirkusu", istakao je Šmit.

On je dodao da je EU jako iritirana.

"Ako se odigravaju ovakve gluposti, to ne vodi BiH ka članstvu EU. Ja sam uvijek spreman za šalu, međutim, ne mogu se samo gluposti `valjati` jedna za drugom", rekao je Šmit za podkast "Oslobođenja".

Šmit je naveo da "Dodik pokušava da napadne dvije institucije koje njemu ne odgovaraju, jedna je OHR, a druga Ustavni sud BiH".

"On trenutno pokušava da Ustavni sud BiH na takav način organizuje, da on donosi odluke onako kako on to želi. To je taj otrov za demokratsku budućnost BiH", rekao je Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika.

Šmit smatra da su političari "očigledno izgubili nit".

"Oni ne znaju koliko podrške dobijam i iz Republike Srpske, jer ljudi u Srpskoj žele, kao i svi drugi, da idu razumnim putem, a ne žele ovakvu cirkusku predstavu", smatra Šmit.

(Srna)