"Ruski dronovi će biti oboreni ako uđu u naš vazdušni prostor": Rumunija digla borbene avione

Rumunija će obarati ruske dronove koji povrede njen vazdušni prostor, poručio je ministar odbrane Rumunije. Kako je istakao, zemlja je spremna da reaguje kao i Poljska, u bliskoj koordinaciji sa NATO-om.

Izvor: YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

Rumunija je spremna da obori ruske dronove koji prekrše njen vazdušni prostor, izjavio je ministar odbrane Jonuk Mošteanu gostujući u emisiji "Political Insider" na rumunskoj televiziji Prima TV. On je naglasio da su rumunske vlasti u stalnoj komunikaciji sa NATO komandnim centrom i da je sve spremno za brzu reakciju.

"Takvi incidenti dešavaju se skoro svake nedjelje, i Ministarstvo odbrane ih redovno objavljuje, kada se dronovi primijete iznad jseverne Dobrudže, blizu granice. I sinoć su naši avioni za nadzor poleteli kako bi obezbjedili sigurnost građana. Da je neki dron ušao u naš vazdušni prostor, bio bi oboren. Protivvazdušni sistemi na tlu, posebno u gusto naseljenim oblastima duž kanala Čilija na Dunavu, spremni su da reaguju u svakom trenutku, kao što su to uradile i poljske snage. Mi ćemo zaštititi svoju zemlju i svakog građanina“, poručio je Mošteanu.

Na direktno pitanje da li će rumunske snage obarati ruske dronove koji povrede vazdušni prostor, Mošteanu je potvrdio: "Apsolutno. Sada kada je zakon prošao kroz parlament, postoji jasna komandna hijerarhija. U određenim slučajevima, ja kao ministar moram da dam odobrenje za dejstvo, i daću ga, ako bude potrebno. Već sam davao takva odobrenja u poslednja dva mjeseca, kada su određeni letjelice ušle u prostor pod našom kontrolom. U stalnoj smo vezi sa NATO komandnim centrom i djelujemo koordinisano sa saveznicima“, rekao je.

Govoreći o nedavnom incidentu u Poljskoj, kada je nekoliko ruskih dronova ušlo u njen vazdušni prostor, Mošteanu je izjavio da se ne radi o slučajnosti, već o svesnoj ruskoj provokaciji i testiranju reakcije NATO-a.

"Ispravno je reći da je ovo bilo testiranje NATO reakcije, a ne napad na Poljsku. Ovo nije bio slučajan događaj. Govorimo o više dronova, ne o jednom. Da je bio jedan, možda bi se moglo pomisliti na tehnički kvar ili ometanje. Ali ovde ih je bilo više. To je bila jasna provokacija, ispitivanje reakcije. Poljski odgovor, kao i odgovor saveznika, bio je odlučan", rekao je Mošteanu.

Dodao je i da takvi incidenti zahtjevaju pozivanje na Član 4 NATO sporazuma, koji podrazumeva konsultacije između saveznika o daljim koracima. "Nakon ovakve provokacije, ključno je da pojačamo podršku zemljama na istočnom krilu NATO-a. To ne uključuje samo Poljsku, već i Rumuniju. Potrebno je veće prisustvo savezničkih snaga, kao i jače vazdušne patrole. Trenutno imamo pet nemačkih aviona stacioniranih u Rumuniji, od kojih su dva u stalnoj pripravnosti", zaključio je ministar.

(MONDO)