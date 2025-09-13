logo
"Spreman sam da uvedem velike sankcije Rusiji pod ovim uslovom": Donald Tramp iznenadio objavom

Autor mondo.ba
0

Američki predsjednik je naveo da rat u Ukrajini nije ''Trampov rat'' i istakao da do njega ne bi došlo da je on bio predsjednik 2022. godine

Donald Tramp o Rusiji Izvor: Shutterstock/Noamgalai

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je spreman da uvede velike sankcije Rusiji ukoliko sve zemlje NATO-a učine isto.

"Kao što znate, posvećenost NATO-a pobedi daleko je manja od stoprocentne, a to što pojedine članice kupuju naftu je šokantno. To u velikoj mjeri slabi vašu pregovaračku poziciju i pregovaračku moć da Rusija prekine taj stisak", napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Truth Social u pismu "svim zemljama NATO-a i sveta".

Naveo je da rat u Ukrajini nije ''Trampov rat'' i istakao da do njega ne bi došlo da je on bio predsjednik 2022. godine.

''Ovo je rat Bajdena i Zelenskog. Ovde sam da pomognem da se to zaustavi i da se spasu hiljade ruskih i ukrajinskih života. Čak 7.118 života izgubljeno je samo prošle nedjelje. Ludilo'', napisao je Tramp.

Tramp je istakao da ako NATO postupi onako kako on bude rekao, rat će brzo biti završen.

''Ako ne, onda samo trošite moje vrijeme, kao i vrijeme, energiju i novac Sjedinjenih Američkih Država'', napisao je Donald Tramp.

(MONDO)

Tagovi

Donald Tramp NATO Rusija

