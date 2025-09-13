logo
Tramp: Sankcije Moskvi kad NATO zemlje prestanu da kupuju rusku naftu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je spreman da uvede "velike sankcije" Rusiji kada sve zemlje NATO-a učine isto i prestanu da kupuju rusku naftu.

tramp o sankcijama rusiji Izvor: Truth Social/Donald Trump/Printscreen

"Spreman sam da uvedem velike sankcije Rusiji kada se sve zemlje NATO-a saglase i počnu da rade isto i kada sve zemlje NATO-a prestanu da kupuju naftu od Rusije", napisao je Tramp na mreži "Socijalna istina".

Tramp je takođe pozvao države NATO-a da uvedu carine u rasponu od 50 do 100 odsto protiv Kine, rekavši da će to igrati glavnu ulogu u okončanju ukrajinskog sukoba.

Rim podržao sankcije

Italija podržava uvođenje novih sankcija Rusiji, rekao je ministar spoljnih poslova i zamjenik premijera Antonio Tajani u intervjuu za "Stampu".

"Neophodno je blokirati protok novca, stoga podržavamo nove evropske sankcije Moskvi", rekao je Tajani novinama.

Ranije je šef spoljne politike EU Kaja Kalas izjavila da blok finalizuje 19. paket sankcija Rusiji, koji će ograničiti isporuku ruske nafte i bankarski sektor.

(Srna)

