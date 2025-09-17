logo
Lavrov: Teritorijalne razmjene i trgovinski dogovori sa SAD neće zaustaviti rat u Ukrajini

Autor Nikolina Damjanić
0

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da rat u Ukrajini neće zaustaviti razmjena teritorija ili obećanja obnavljanja trgovine sa Sjedinjenim Državama.

Lavrov o presanku rata u Ukrajini Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

"Pojedini mogu pomisliti da bi teritorijalne razmjene ili pokušaj da se Putin dovede u iskušenje obećanjima o obnavljanju trgovine sa SAD mogli zaustaviti rat. To ovdje nije slučaj", rekao je Lavrov.

On je podsjetio na izjavu ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da će se za Ukrajinu pobjeda smatrati očuvanjem njene državnosti.

"Suština ovog priznanja bila je da on razumije nemogućnost povratka starom životu kao da se ništa nije dogodilo", rekao je Lavrov na okruglom stolu za strane ambasadore posvećenom ukrajinskom rješenju.

Lavrov je dodao da je samo nekoliko dana kasnije Zelenski na nekoj međunarodnoj konferenciji odbacio mogućnost davanja bilo kog dijela teritorije Rusiji.

(Srna/MONDO)

