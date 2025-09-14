logo
Napad na Sevastopolj: Gađan centar ruske Crnomorske flote (Foto)

Autor mondo.ba
0

Ukrajinska ratna mornarica pogodila je komunikacioni centar ruske Crnomorske flote u Sevastopolju, navode ukrajinski mediji

Ukrajinci napali komunikacioni centar u Sevastopolju Izvor: Screenshot X

Ukrajinska mornarica saopštila je 14. septembra da je ranije ove nedjelje napala komunikacioni centar Crnomorske flote Rusije u okupiranom Sevastopolju.

Prema izjavi mornarice, komunikacioni centar koji koordinira operacije jedinica Crnomorske flote bio je smešten na lokaciji 184. istraživačkog centra i centra za testiranja.

Napad se dogodio tokom noći 11. septembra, a mornarica je objavila fotografije koje navodno prikazuju posljedice udara.

Sevastopolj služi kao baza Crnomorske flote još prije aneksije Krima 2014. godine. Ponovljeni ukrajinski napadi dronovima, raketama i dalekometnim bespilotnim letjelicama primorali su Kremlj da smanji svoje mornaričko prisustvo na poluostrvu.

Uništena ruska plovila

Ukrajina je uništila više ruskih brodova, uključujući: desantni brod Cezar Kunikov, patrolni brod Sergej Kotov, raketnu korvetu Ivanovec i više brzih desantnih brodova.

Pogledajte fotografije u galeriji:

Smanjena ruska prisutnost u Sevastopolju događa se dok Ukrajina pojačava napade dronovima na druge lokacije Crnomorske flote.

Dana 6. jula dronovi su pogodili objekte floteu Novorosijsku u Krasnodarskom kraju, ključnoj luci istočno od Krima preko Kerčkog moreuza.

(Kyiv Independent/MONDO)

Tagovi

Rusija Ukrajina Rat u Ukrajini

