Kijev odgovorio na Putinov poziv na sastanak u Moskvi

Prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina za sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Moskvi je neprihvatljiv, saopštila je danas ukrajinska vlada.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je da je najmanje sedam zemalja, uključujući Austriju, Vatikan, Švajcarsku i tri zalivske države, spremno da bude domaćin sastanka Zelenskog i Putina, prenosi Rojters.

"Ovo su ozbiljni predlozi i predsjednik Zelenski je spreman za takav sastanak u bilo kom trenutku. Ipak, Putin nastavlja da obmanjuje sve nudeći očigledno neprihvatljive prijedloge", objavio je Sibiha na svom nalogu na mreži Iks.

Ranije danas, Putin je rekao da ne isključuje mogućnost sastanka sa Zelenskim i predložio da se taj sastanak održi u Moskvi.

''Ako je Zelenski spreman za sastanak, neka dođe u Moskvu'', rekao je Putin, uz ocjenu da ''postoji svjetlo na kraju tunela'', prenosi agencija RIA Novosti.

On je istakao da ukoliko prevlada zdrav razum, onda može doći do dogovora o tome kako da se rat u Ukrajini završi na zadovoljavajući način.

''U suprotnom slučaju, moraćemo sve da riješimo vojnim putem'', rekao je Putin i dodao da je obavijestio američkog predsjednika Donalda Trampa o tome da želi da se sastane sa Zelenskim, prenosi Tanjug.

On je naveo da je moguće postići prihvatljivu opciju za okončanje rata, dodajući da su svi pokušaji Rusije da mirnim putem riješi ukrajinsko pitanje bili osujećeni.

Istakao je da vidi iskrenu želju Trampove administracije da se riješi ukrajinski sukob, a Zelenskog je nazvao ''vršiocem dužnosti šefa administracije Ukrajine''.

