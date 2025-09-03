Putin: Spreman sam na sastanak sa Zelenskim ukoliko dođe u Moskvu

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je spreman da se sastane sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim ukoliko ukrajinski lider dođe u Moskvu.

On je na konferenciji za novinare u Pekingu rekao da tek treba da se vidi da li bi takav sastanak bio koristan.

Putin je napomenuo da nikada nije odbacio mogućnost da se sastane sa Zelenskim, ali da takav sastanak treba dobro pripremiti.

Prema njegovim riječima, ukrajinske vlasti treba da ukinu ratno stanje, a zatim da održe izbore i referendum kojim bi se riješila teritorijalna pitanja.

Putin je naglasio da je moguće postići dogovor o kretanju ka miru u Ukrajini, ali da su se do sada podrivali svi pokušaji Moskve da riješi izvorne probleme.

On je Zelenskog nazvao "vršiocem dužnosti lidera ukrajinske administracije", uz napomenu da u Ustavu Ukrajine ne postoji način za produžavanje njegovog mandata, koji je istekao prošle godine.

(MONDO)