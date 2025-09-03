logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin: Spreman sam na sastanak sa Zelenskim ukoliko dođe u Moskvu

Putin: Spreman sam na sastanak sa Zelenskim ukoliko dođe u Moskvu

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je spreman da se sastane sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim ukoliko ukrajinski lider dođe u Moskvu.

Sastanak putina i zelenskog Izvor: ID1974/swift21/Anna Moneymaker/Alexandros Michailidis/Shutterstock

On je na konferenciji za novinare u Pekingu rekao da tek treba da se vidi da li bi takav sastanak bio koristan.

Putin je napomenuo da nikada nije odbacio mogućnost da se sastane sa Zelenskim, ali da takav sastanak treba dobro pripremiti.

Prema njegovim riječima, ukrajinske vlasti treba da ukinu ratno stanje, a zatim da održe izbore i referendum kojim bi se riješila teritorijalna pitanja.

Putin je naglasio da je moguće postići dogovor o kretanju ka miru u Ukrajini, ali da su se do sada podrivali svi pokušaji Moskve da riješi izvorne probleme.

On je Zelenskog nazvao "vršiocem dužnosti lidera ukrajinske administracije", uz napomenu da u Ustavu Ukrajine ne postoji način za produžavanje njegovog mandata, koji je istekao prošle godine.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ