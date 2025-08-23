logo
Zelenski: Spreman sam na sastanak sa Putinom u bilo kom formatu

Autor Dragana Božić
0

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao da je spreman za sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u bilo kom formatu.

Zelenski o sastanku sa Putinom Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

"Potvrdio sam spremnost za bilo koji format sastanka sa šefom Rusije", napisao je Zelenski na platformi "Iks" i ponovo optužio Rusiju da "zaustavlja mirovni proces".

Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Sjedinjenih Država Donald Tramp saglasili su se da direktni pregovori između ruskih i ukrajinskih delegacija treba da se nastave.

Dvojica predsjednika su se sastala 15. avgusta u Enkoridžu, na Aljasci, gdje su u četiri oka razgovarali dva sata i 45 minuta.

Tramp je ranije bio domaćin ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i evropskim liderima na razgovorima u Bijeloj kući.

On je potom pozvao Putina da razgovaraju o mirovnom procesu u Ukrajini.

(Mondo)

