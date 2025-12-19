Nikoljdanski poklon gradonačelnika: Banjaluka dobija "pamp trek stazu"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je na društvenim mrežama izgradnju pamp trek staze.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je najavio kako će Banjaluka dobiti prvu "pamptrek" stazu.

Kako kaže ovo je "najljepši nikoljdanski poklon za djecu".

"Najljepši nikoljdanski poklon za našu djecu, Banja Luka dobija prvu pamptrek stazu! Na zahtjev velikog broja djece i mladih koje svakodnevno srećem, a koji su izrazili želju da naš grad dobije ovakvu stazu u okviru najvećeg gradskog parka, s ponosom mogu da kažem da u narednim danima krećemo sa radovima", poručio je Stanivuković i dodao:

"Simbolično, idejno rješenje objavljujemo danas, kao nikoljdanski poklon svim Banjalučanima. Vjerujemo da će nova pamptrek staza postati omiljeno mjesto okupljanja, sporta i druženja za sve koji vole vožnju bicikala, trotineta, skejtbordova, rolera…"

Pamp trek staza je kružna sportska podloga sa nizom valova i nagnutih krivina, namijenjena vožnji bicikala, trotineta, skejtborda i rolera.