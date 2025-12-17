logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković ne odustaje od ugovora sa "Končarom", najavio i zabranu pirotehnike

Stanivuković ne odustaje od ugovora sa "Končarom", najavio i zabranu pirotehnike

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je danas na sjednici Skupštine grada da neće odustati od namjere da posao izgradnje javne rasvjete povjeri hrvatskoj firmi "Končar", a najavio je i odluku o zabrani pirotehnike u ovom gradu.

Gradonačelnik predložio odluku o potpunoj zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava na teritoriji Ban Izvor: Grad Banjaluka

Odgovarajući na pitanje šefa Kluba odbornika SNSD-a Dragana Lukača u vezi sa "Končarom", Stanivuković je rekao da je ta tema za njega završena.

Lukač je Stanivukoviću rekao da još nije objasnio kako je planiranih 13 miliona KM za rasvjetu povećano na 35 miliona KM, te da sada građane plaši sa nekakavih 75 miliona KM.

"Ugovor je loš za grad i nije u skladu sa propisima, što je i utvrdila je Komisija za žalbe", naglasio je Lukač.

Gradonačelnik predložio odluku o potpunoj zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava na teritoriji Banjaluke

"Predložiću odluku o potpunoj zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava na teritoriji grada Banjaluke", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković, istakavši da će istu ovu inicijativu uputiti i za cijelu Republiku Srpsku.

"Na ovaj korak smo se odlučili prije svega zbog naše djece, jer svake godine tokom novogodišnjih praznika svjedočimo povredama koje se mogu i moraju spriječiti. Istovremeno, uslišili smo apele vlasnika i ljubitelja kućnih ljubimaca, ali i brojnih sugrađana koji ukazuju na štetan uticaj pirotehnike na životnu sredinu i kvalitet vazduha. Zdravlje, bezbjednost i dobrobit djece, naših građana i životinja moraju biti ispred svega", naglasio je Stanivuković.

Dodao je da će uz sve ovo, biti pooštren inspekcijski nadzor u vezi sa nelegalnom prodajom pirotehnike.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Draško Stanivuković rasvjeta pirotehnika

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ