Lukač o ugovoru sa Končarom: Tender za javnu rasvjetu namješten, Stanivuković radio protiv interesa građana

Šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, Dragan Lukač izjavio je da je gradonačelnik Draško Stanivuković ignorisao odluke Skupštine i potpisao najštetniji ugovor u istoriji grada vrijedan 35 miliona KM sa hrvatskom firmom „Končar“.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Kao što do sada nije htio da izvrši nijednu odluku Skupštine grada, poput javnog prevoza, vrtića, evo sada i ovog najštetnijeg ugovora u istoriji grada. Nikad nije potpisan štetniji ugovor za građane. Ipak je to uradio, jer je očito interes koji ima od tog posla jači od interesa grada i građana Banjaluke", rekao je Lukač Srni.

On je podsjetio da je idejnim projektom koji je naručio grad definisano da je za rekonstrukciju javne rasvjete potrebno 13 miliona KM, što je, kako je naveo, preko noći dostiglo 35 miliona KM.

Prema njegovim riječima, iz tog razloga održana je vanredna sjednica Skupštine grada kako bi se ukazalo da je riječ o namještenim tenderima i "kriminalnim djelatnostima na štetu grada".

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je, prema pisanju pojedinih medija, ignorisao zaključke Skupštine grada i negodovanje javnosti te dodijelio firmi "Končar" iz Hrvatske 35 miliona KM vrijedan tender za rekonstrukciju javne rasvjete.

Stanivuković je juče potpisao odluku kojom se prihvata prijedlog Komisije za javne nabavke da ugovor bude dodijeljen "Končaru".

Odbornici Skupštine grada Banjaluka nedavno su usvojili set zaključaka kojima su tražili da tender bude obustavljen jer je štetan i jer se njime favorizuje samo jedna kompanija.