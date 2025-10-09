logo
Stanivuković pogazio Skupštinu: Dao Končaru ugovor od 35 miliona KM

Izvor mondo.ba Izvor Capital.ba
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ignorisao je zaključke Skupštine grada i negodovanje javnosti te dodijelio firmi „Končar“ iz Hrvatske 35 miliona maraka vrijedan tender za rekonstrukciju javne rasvjete.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivuković je juče potpisao odluku kojom se prihvata prijedlog Komisije za javne nabavke koja je dala prijedlog da se „Končaru“ dodijeli ugovor, piše Capital.

Ponude firmi „El promet“ i „ABC Solutions“ iz Banjaluke su odbačene kao neprihvatljive.

Podsjećamo, odbornici Skupštine grada Banjaluka nedavno su usvojili set zaključaka kojima su tražili da se tender obustavi, jer je štetan i jer se njime favorizuje samo jedna kompanija.

Međutim, prvi čovjek Banjaluke ih je ignorisao.

Skupština je zaključila i da je tender raspisan suprotno ekonomskoj analizi, a da je gradonačelnik zloupotrijebio svoj položaj zbog čega pozivaju tužilaštvo da ispita ovaj slučaj.

(Mondo)

Tagovi

Draško Stanivuković rasvjeta Banjaluka

