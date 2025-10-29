Tužilaštvo od Skupštine traži dokumentaciju o tenderu za rasvjetu u Banjaluci: Ninković kaže da nemaju mnogo

Skupština grada Banjaluka zaprimila je zahtjev Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka u kojem se traži dostavljanje dokumentacije u vezi sa tenderom za rekonstrukciju javne rasvjete, vrijednim 35 miliona KM.

Skupština grada je iskoristila svoja ovlašćenja i na vanrednoj sjednici usvojila zaključke kojima se zahtijeva obustava ovog tendera, jer je ocijenjen kao štetan i kroz uslove favorizuje samo hrvatsku kompaniju, saopštio je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada.

Kako je najavio, u narednim danima, Tužilaštvu će dostaviti svu njima dostupnu dokumentaciju u vezi sa ovim slučajem.

"Nažalost, veći dio tražene dokumentacije Gradska uprava nije dostavila Skupštini grada, te smo se iz tog razloga obratili nadležnom Tužilaštvu. Smatramo da bi Tužilaštvo u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, trebalo da zatraži predmetnu dokumentaciju od Gradske uprave i gradonačelnika kao organa koji je sprovodio tender", stoji u saopštenju.

Nadaju se da Skupština grada neće biti prva i posljednja instanca i da će Tužilaštvo, u saradnji sa MUP-om, pribaviti svu dokumentaciju te da neće doći do donošenja naredbe o nesprovođenju istrage.

Podsjećamo, problem sa tenderom za javnu rasvjetu u Banjaluci traje već mjesecima, a sve je počelo od toga kada je gradonačelnik Draško Stanivuković ovaj posao, vrijedan više od 35 miliona KM, povjerio hrvatskoj firmi “Končar”.

Odbornici Skupštine grada Banjaluka nedavno su usvojili set zaključaka kojima su tražili da tender bude obustavljen jer je štetan i jer se njime favorizuje samo jedna kompanija.

