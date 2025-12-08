logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković najavio protest ispred Narodne skupštine zbog izmjena Zakona o uređenju prostora i građenju

Stanivuković najavio protest ispred Narodne skupštine zbog izmjena Zakona o uređenju prostora i građenju

Autor Nikolina Damjanić
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je okupljanje ispred Narodne skupštine Republike Srpske sutra, 8. decembra, zbog planiranih izmjena Zakona o uređenju prostora i građenju.

Draško Stanivuković sa megafonom na protestu ispred Vlade RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Pozvao je i načelnike drugih opština i gradova da mu se pridruže kako bi poslanicima poručili da ne podrže izmjene.

Prema Stanivukovićevim riječima, predloženim izmjenama Vlada bi preuzela izdavanje građevinskih dozvola za objekte veće od 2.500 kvadratnih metara, čime bi se umanjile nadležnosti lokalnih zajednica i smanjili njihovi prihodi, među kojima je i značajan prihod od izdavanja dozvola u Banjaluci.

„Oni nama uzimaju naše nadležnosti i ne možemo to dozvoliti. Banjaluka tu ima najveće prihode i taj posao radimo veoma efikasno. Vlada želi da centralizuje taj proces i trpjeće ne samo Banjaluka, nego i svi drugi gradovi i opštine“, rekao je gradonačelnik, ističući da je centralizacija neefikasna i da će usporiti izdavanje dozvola.

Stanivuković je dodao da će sutra kontaktirati sve načelnike opština i gradova i pozvati ih na zajednički protest ispred Narodne skupštine, te najavio da će preduzeti više koraka kako bi spriječio donošenje spornog zakona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Draško Stanivuković NSRS protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ