Stanivuković najavio protest ispred Narodne skupštine zbog izmjena Zakona o uređenju prostora i građenju

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je okupljanje ispred Narodne skupštine Republike Srpske sutra, 8. decembra, zbog planiranih izmjena Zakona o uređenju prostora i građenju.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Pozvao je i načelnike drugih opština i gradova da mu se pridruže kako bi poslanicima poručili da ne podrže izmjene.

Prema Stanivukovićevim riječima, predloženim izmjenama Vlada bi preuzela izdavanje građevinskih dozvola za objekte veće od 2.500 kvadratnih metara, čime bi se umanjile nadležnosti lokalnih zajednica i smanjili njihovi prihodi, među kojima je i značajan prihod od izdavanja dozvola u Banjaluci.

„Oni nama uzimaju naše nadležnosti i ne možemo to dozvoliti. Banjaluka tu ima najveće prihode i taj posao radimo veoma efikasno. Vlada želi da centralizuje taj proces i trpjeće ne samo Banjaluka, nego i svi drugi gradovi i opštine“, rekao je gradonačelnik, ističući da je centralizacija neefikasna i da će usporiti izdavanje dozvola.

Stanivuković je dodao da će sutra kontaktirati sve načelnike opština i gradova i pozvati ih na zajednički protest ispred Narodne skupštine, te najavio da će preduzeti više koraka kako bi spriječio donošenje spornog zakona.