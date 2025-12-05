logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković: Građani Banjaluke nemaju razloga za brigu zbog izmjena Regulacionog plana u Rosuljama

Stanivuković: Građani Banjaluke nemaju razloga za brigu zbog izmjena Regulacionog plana u Rosuljama

Autor Nikolina Damjanić
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da je sa izmjenama Regulacionog plana u naselju Rosulje upoznat preko medija i naglasio da se radi samo o inicijativi, te da građani nemaju razloga za zabrinutost.

Stanivukvoić o izmjeni regulacionog plana u rosuljama Izvor: SRNA/Danijela Danojlović

Istovremeno, mještani Rosulja izražavaju protivljenje Nacrtu izmjena dijela regulacionog plana „Malta jedan“, koji predviđa izgradnju 16 stambenih zgrada na površini od 4,27 hektara.

Stanivuković je pojasnio da prvo treba napraviti obuhvat izmjene plana, što podrazumijeva da svaki vlasnik placa ili kuće može dati svoj prijedlog, nakon čega slijede javni uvid i stručna i javna rasprava, a tek potom prijedlog odlazi na Skupštinu grada i gradonačelniku na saglasnost.

„Puno je posla do momenta kada se dođe do konačnog prijedloga. Moji saradnici će sagledati sve primjedbe i uvažiti mišljenja i građana i struke“, rekao je Stanivuković.

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Rosulje Predrag Mitrović rekao je da su mještani upoznati sa izmjenama i da će do roka, 28. decembra, aktivno ulagati žalbe i primjedbe, jer većina mještana ne želi izgradnju u svojim ulicama.

Mještanin Vladimir Vrančić istakao je da više od 70 godina živi u Rosuljama i da mu je posebno stalo da naselje zadrži zelenilo, mir i tišinu. On dodaje da su problem i oštećeni putevi nakon radova i otežan pristup uskim ulicama za vozila hitnih službi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Regulacioni plan Draško Stanivuković

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ