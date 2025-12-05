Stanivuković: Građani Banjaluke nemaju razloga za brigu zbog izmjena Regulacionog plana u Rosuljama

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da je sa izmjenama Regulacionog plana u naselju Rosulje upoznat preko medija i naglasio da se radi samo o inicijativi, te da građani nemaju razloga za zabrinutost.

Izvor: SRNA/Danijela Danojlović

Istovremeno, mještani Rosulja izražavaju protivljenje Nacrtu izmjena dijela regulacionog plana „Malta jedan“, koji predviđa izgradnju 16 stambenih zgrada na površini od 4,27 hektara.

Stanivuković je pojasnio da prvo treba napraviti obuhvat izmjene plana, što podrazumijeva da svaki vlasnik placa ili kuće može dati svoj prijedlog, nakon čega slijede javni uvid i stručna i javna rasprava, a tek potom prijedlog odlazi na Skupštinu grada i gradonačelniku na saglasnost.

„Puno je posla do momenta kada se dođe do konačnog prijedloga. Moji saradnici će sagledati sve primjedbe i uvažiti mišljenja i građana i struke“, rekao je Stanivuković.

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Rosulje Predrag Mitrović rekao je da su mještani upoznati sa izmjenama i da će do roka, 28. decembra, aktivno ulagati žalbe i primjedbe, jer većina mještana ne želi izgradnju u svojim ulicama.

Mještanin Vladimir Vrančić istakao je da više od 70 godina živi u Rosuljama i da mu je posebno stalo da naselje zadrži zelenilo, mir i tišinu. On dodaje da su problem i oštećeni putevi nakon radova i otežan pristup uskim ulicama za vozila hitnih službi.