Građanska inicijativa „Za plan“ traži hitan nadzor nad izmjenama regulacionih planova u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić
0

Građanska inicijativa „Za plan“ zatražila je od Republičke uprave za inspekcijske poslove da hitno sprovede nadzor nad odlukama i zaključcima Skupštine grada Banjaluka koji se odnose na izmjene i izradu regulacionih planova.

Inicijativa za plan traži insekciju odluka o izmjenama regulacionih planova Izvor: Gradska uprava Banjaluka

Aktivisti tvrde da postoji osnovana sumnja u zakonitost postupaka koji su sprovedeni u protekle tri godine.

Prema njihovim navodima, od početka 2022. godine do danas usvojeno je više od 30 odluka i zaključaka kojima se pokreće izrada ili izmjena regulacionih planova, iako novi Urbanistički plan Banjaluke još nije usvojen. Grad se i dalje oslanja na plan iz 1975. godine, koji je i dalje važeći dokument višeg reda.

„Za plan“ upozorava da donošenjem izmjena koje su u suprotnosti sa odredbama važećeg plana dolazi do direktnog kršenja člana 28. Zakona o uređenju prostora i građenju Republike Srpske, kojim je propisana obavezna usklađenost planova nižeg reda sa planovima višeg reda.

Inicijativa je zahtjeve uputila Republičkoj upravi za inspekcijske poslove u periodu od 28. avgusta do 2. oktobra, uz očekivanje da inspektorat reaguje što prije kako bi se spriječilo dalje narušavanje izgleda grada i eventualna nezakonita gradnja.

Iz inicijative podsjećaju da se u posljednjih nekoliko godina u Skupštini grada, na prijedlog Odjeljenja za prostorno uređenje, ubrzano usvajaju izmjene regulacionih planova bez konsultacija sa stručnjacima i građanima, što, kako navode, direktno utiče na kvalitet života stanovnika Banjaluke.

Banjaluka Skupština grada Banjaluka Regulacioni plan

