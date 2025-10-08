logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grad najavio kupovinu i obnovu kompleksa: Nekadašnja Fabrika duvana postaje muzej i muzički centar?

Grad najavio kupovinu i obnovu kompleksa: Nekadašnja Fabrika duvana postaje muzej i muzički centar?

Izvor mondo.ba
0

Grad Banjaluka ima namjeru da otkupi kompleks bivše Fabrike duvana, koji se nalazi na listi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kako bi spriječio njegovo rušenje i pretvaranje u stambeni prostor, saopštio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Nekadašnja Fabrika duvana postaje muzej i muzički centar? Izvor: YouTube/Screenshot

Gradonačelnik je istakao da je namjera gradske administracije da nekadašnji industrijski gigant pretvori u novo kulturno i društveno središte.

"Naš plan je da nakon kupovine obnovimo i adaptiramo postojeće objekte, kako bi u budućnosti služili kao mjesto kulturnih i društvenih događaja: gradski muzej, muzički centar, konferencijske i kongresne sale", naveo je Stanivuković u objavi na Fejsbuku.

Kompleks bivše fabrike bi, prema njegovim riječima, postao novo mjesto okupljanja, obogaćeno pješačkim zonama, trgom i drugim prostorima za održavanje brojnih manifestacija.

Stanivuković je naglasio da se na ovaj način želi sačuvati jedan od značajnih simbola grada i spriječiti izmjena regulacionog plana i skidanje zaštite sa ovih objekata.

"Ovo je prilika da Banjaluka sačuva jedan od svojih značajnih simbola i pretvori ga u novo kulturno srce našeg grada", poručio je on.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka fabrika duvana banja luka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ