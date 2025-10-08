Grad najavio kupovinu i obnovu kompleksa: Nekadašnja Fabrika duvana postaje muzej i muzički centar?

Grad Banjaluka ima namjeru da otkupi kompleks bivše Fabrike duvana, koji se nalazi na listi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kako bi spriječio njegovo rušenje i pretvaranje u stambeni prostor, saopštio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Izvor: YouTube/Screenshot

Gradonačelnik je istakao da je namjera gradske administracije da nekadašnji industrijski gigant pretvori u novo kulturno i društveno središte.

"Naš plan je da nakon kupovine obnovimo i adaptiramo postojeće objekte, kako bi u budućnosti služili kao mjesto kulturnih i društvenih događaja: gradski muzej, muzički centar, konferencijske i kongresne sale", naveo je Stanivuković u objavi na Fejsbuku.

Kompleks bivše fabrike bi, prema njegovim riječima, postao novo mjesto okupljanja, obogaćeno pješačkim zonama, trgom i drugim prostorima za održavanje brojnih manifestacija.

Stanivuković je naglasio da se na ovaj način želi sačuvati jedan od značajnih simbola grada i spriječiti izmjena regulacionog plana i skidanje zaštite sa ovih objekata.

"Ovo je prilika da Banjaluka sačuva jedan od svojih značajnih simbola i pretvori ga u novo kulturno srce našeg grada", poručio je on.