Stanivuković obećao pomoć: Grad Banjaluka izdvojiće sredstva za kuću porodice Spasojević

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Grad Banjaluka izdvojiće dio sredstava za obnovu kuće porodice Spasojević koja je izgubila krov nad glavom usljed požara, kako bi se što prije mogli useliti i nastaviti normalan život, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Grad Banjaluka izdvojiće sredstva za kuću porodice Spasojević Izvor: Grad Banjaluka

"U najtežim trenucima moramo biti jedni uz druge. To je ono što čini jedan grad porodicom", rekao je Stanivuković.

Potkrovlje kuće u kojoj živi višečlana porodica u banjalučkom naselju Derviši, izgorjelo je u požaru koji je izbio juče poslijepodne u Podgoričkoj ulici.

Vatra je na objektu pričinila veliku materijalnu štetu, a povrijeđenih nije bilo.

Šef Kabineta gradonačelnika Vladimir Grujić rekao je da su porodici odmah pružili pomoć u vidu građevinskog materijala, te finansijsku pomoć za sanaciju kuće.

Učenici, nastavnici i svi zaposleni u Osnovnoj školi "Borisav Stanković" u Banjaluci pokrenuli su humanitarnu akciju za pomoć porodici Spasojević, čija djeca pohađaju ovu školu.

