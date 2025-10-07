Stanivuković obećao pomoć: Grad Banjaluka izdvojiće sredstva za kuću porodice Spasojević

Grad Banjaluka izdvojiće dio sredstava za obnovu kuće porodice Spasojević koja je izgubila krov nad glavom usljed požara, kako bi se što prije mogli useliti i nastaviti normalan život, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Izvor: Grad Banjaluka

"U najtežim trenucima moramo biti jedni uz druge. To je ono što čini jedan grad porodicom", rekao je Stanivuković.

Potkrovlje kuće u kojoj živi višečlana porodica u banjalučkom naselju Derviši, izgorjelo je u požaru koji je izbio juče poslijepodne u Podgoričkoj ulici.

Vatra je na objektu pričinila veliku materijalnu štetu, a povrijeđenih nije bilo.

Šef Kabineta gradonačelnika Vladimir Grujić rekao je da su porodici odmah pružili pomoć u vidu građevinskog materijala, te finansijsku pomoć za sanaciju kuće.

Učenici, nastavnici i svi zaposleni u Osnovnoj školi "Borisav Stanković" u Banjaluci pokrenuli su humanitarnu akciju za pomoć porodici Spasojević, čija djeca pohađaju ovu školu.