Grijanje na vidiku: Iz "Eko toplane" otkrili kada će Banjalučanima biti topli radijatori

Banjalučanima bi u narednih 48 sati radijatori trebali biti topli, poručeno je iz "Eko toplane".

Izvor: Shutterstock/DimaBerlin

"Mreža je stara, potrebno je ulaganje koje nekada i dovede to toga da se na nekoliko dana mora zaustaviti cirkualacija u vrelovodima da se zamijene cijevi i da se krene u nesmetanu isporuku toplotne energije. Mi tu situaciju imamo sada i završićemo to u narednih 48 časova kada bi cijeli grad trebalo da ima urednu isporoku toplotne energije", naveo je u ime "Eko toplana" Dragiša Zečević.

Kazao je da su od 1. oktobra u funkcionalnim probama, da pune sistem vodom i puštaju cirkulaciju kroz vrelovodni sistem.

Ovo preduzeće povodom predstojeće grijne sezone posjetila je gradski menadžer Mirna Savić-Banjac.

"Grijna sezona zvanično počinje 15. oktobra i danas smo došli u redovan obilazak da vidimo kakva je situacija i da javnosti damo određene odgovore", kazala je Savić-Banjac.

Napomenula je da je Grad Banja Luka još prije pet godina pokušao da značajnije investira u javnu toplovodnu mrežu što je neophodno imajući u vidu koliko je stara, a sve u cilju kvalitetnijeg grijanja.

"Međutim u tom trenutku nismo imali podršku skupštinske većine. Bez obzira na to vrijedno radimo na tome da što više ulažemo u mrežu, tako da smo prije dvije godine uložili gotovo milion KM i ove godine uloženo je 1,3 miliona KM u izgradnju vrelovoda u naselju Filipovića polje. Smatramo da je to veliki iskorak i uspjeli smo našim angažamnom da dođemo do pravilnika kako u partnerskim odnosima sa različitim investitorima da uložemo u mrežu, jer na drugi način to nije bilo moguće", istakla je Savić-Banjac.

Kako je kazala, dobili su informaciju iz „Eko toplana“ da će naselja Starčevica, Obilićevo i Kočićev vijenac, koja nemaju grijanje od 1. oktobra kada je počeo probni period u naredna 24 časa dobiti grijanje.

"Riječ je o tome da je na raskrsnici kod „Škropiona“ bilo potrebno da se uradi ciklus investicija odnosno zamijene cijevi. Kako nam je danas rečeno, grijanje za navedena naselja biće riješeno za 24 časa, uz nastavak radova. I za druge dijelove grada gdje nije bilo grijanja u ovom probnom periodu, dobili smo informaciju da će biti riješeno u roku od 48 časova. Očekujemo da će do 15. oktobra kada zvanično počinje grijna sezona biti otklonjeni kvarovi odnosno da će biti zadovoljavajuća situacija i da će većina korisnika imati grijanje", zaključila je Savić-Banjac i dodala da će predstavnici Grada i u narednom periodu dolaziti, apelovati i raditi zajedno sa partnerima iz „Eko toplana“ da se eventualni kvarovi što prije otklanjaju i da građani imaju što kvalitetnije grijanje.

(Mondo)