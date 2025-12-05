Rosulje protiv 16 novih zgrada: Mještani ulažu žalbe na Regulacioni plan "Malta jedan"

Mještani banjalučkog naselja Rosulje uložiće žalbe na Nacrt izmjena dijela regulacionog plana "Malta jedan", koji predviđa izgradnju 16 stambenih zgrada na površini od 4,27 hektara.

Izvor: SRNA/Danijela Danojlović

Nacrt izmjena dijela regulacionog plana je na javnom uvidu, a obuhvata prostor između ulica Kralja Petra Drugog, Rade Kondića, Živojina Preradovića, Zapadnog tranzita i kompleksa Fudbalskog kluba "Krajina".

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Rosulje Predrag Mitrović izjavio je Srni da su mještani upoznati sa izmjenama regulacionog plana, kao i da će do ponuđenog roka, 28. decembra, aktivno ulagati žalbe i primjedbe.

"Većina mještana naselja Rosulje su protiv izmjena regulacionog plana i izgradnje u njihovim ulicama. Planiramo održavanje proširenog Savjeta Mjesne zajednice kako bi se članovi upoznali sa svim detaljima", rekao je Mitrović.

Mještanin Rosulja Vladimir Vrančić rekao je Srni da više od 70 godina živi u ovom naselju na privatnom posjedu koji je kupljen 1950. godine, te da mu je kao djetetu u sjećanju ostalo urezano zelenilo, mir i tišina kojim je naselje odisalo i da ista sjećanja želi da stvore i njegova tri sina.

"Vijest o promjeni plana naselja i namjeri nekih investitora da od mirne i zelene oaze grada naprave rudnik, nasilno i nakaradno izmijene sliku i naselja i grada, duboko me potresla", poručio je Vrančić.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Kada je saznao za izmjene regulacionog plana, Vrančić kaže da je prvo pomislio kako će neminovno doći do narušavanja bezbjednosti djece koja u svijesti imaju da žive u mirnom naselju.

On je dodao da je problem i to što u današnje vrijeme investitori nakon završene gradnje ne saniraju puteve koje unište sa svojim mašinama, te poručuje da nije protiv razvoja grada, izgradnje vrtića, škola, parkova, ali je protiv njegovog uništavanja.

Mještani Ulice Živojina Preradovića u Rosuljama kažu da je vozilima "Čistoće" i Hitne pomoći teško da pristupe ovoj ulici koja je uska, a kamoli da sada tuda prolaze velike mašine za izgradnju.

Odbornik u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković izjavio je Srni da je na strani mještana Rosulja čiji stav mora biti odlučujući.

"Ukoliko građani Rosulja budu protiv predloženih izmjena regulacionog plana, takav prijedlog neće dobiti podršku u Skupštini grada, niti u ovom, niti u bilo kojem drugom naselju u Banjaluci. Glas ljudi koji tu žive mora biti iznad svih drugih interesa i ja ću taj glas zaštititi", poručio je Zeljković.