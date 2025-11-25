Nacrt izmjene Regulacionog plana izazvao revolt stanovnika Obilićeva: Građani najavljuju borbu

Nacrt izmjene Regulacionog plana koji se tiče Obilićeva otvorilo je niz pitanja i sumnji među građanima ovog banjalučkog naselja, a posebno zabrinjava činjenica da bi bruto građevinska površina stanovanja mogla biti povećana za gotovo 50.000 kvadratnih metara.

Izvor: Facebook stranica "Ni metar igrališta"

Prema podacima iz samog dokumenta, to bi značilo najmanje 804 nove stambene jedinice, uprkos tome što plan pokazuje, paradoksalno, pad gustine stanovanja sa 389 na 330 stanovnika po hektaru.

Ovakva nelogičnost, upozoravaju građani, upućuje na tri moguće scenarija: da je nosilac izrade plana manipulisao brojevima, počinio ozbiljnu stručnu grešku ili polazi od nerealne pretpostavke da će veliki broj novih stanova ostati prazan, odnosno da će jedan stanovnik imati i do 80 kvadratnih metara prostora.

Građani smatraju da se ovakvim dokumentom pokušava sakriti stvarna slika buduće prenatrpanosti i potpunog gubitka zelenih površina u kvartu. Najsporniji dio plana odnosi se na ideju da se ukloni postojeći park - jedina veća zelena površina u okolini - kako bi se na njegovom mjestu izgradile nova ulica i parking.

Izvor: Facebook stranica "Ni metar igrališta"

U okviru novog regulacionog rješenja predviđeno je rušenje više privatnih kuća i izgradnja više od 20 novih stambenih objekata, što, kako ističu mještani, predstavlja direktan udar na kvalitet života i dodatnu betonizaciju već opterećenog naselja. Park koji bi, prema predloženom planu, nestao, dom je više biljnih i životinjskih vrsta koje su zakonom zaštićene, navode ekološki aktivisti uključeni u inicijativu.

Okupljeni oko neformalne grupe "Ni metar igrališta", stanovnici Obilićeva i okolnih ulica pokrenuli su građansku inicijativu s ciljem zaštite parka i sprečavanja daljeg narušavanja urbanog prostora. Putem društvenih mreža informišu sugrađane i pozivaju ih da se uključe u borbu za izmjene predloženog rješenja.

U tom kontekstu, najavljen je i sastanak građana koji će biti održan 27. novembra 2025. godine u 18 časova, u prostorijama Mjesne zajednice Obilićevo 1 i 2, pored kafića Dulcinea. Organizatori pozivaju medije da isprate događaj i pomognu da se njihov glas čuje, ističući da je svaki savjet i podrška dobrodošla.

Građani poručuju da se bore ne samo za očuvanje parka, već i za očuvanje dostojanstvenog i humanog života u svom naselju.