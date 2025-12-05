logo
Stanivuković kritikuje Vladu RS i najavljuje proteste: Oduzimaju Banjaluci prihode od građevinskih dozvola

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.ba
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oštro je kritikovao Vladu Republike Srpske zbog predloženog Zakona o uređenju građevinskog zemljišta, koji je upućen u Narodnu skupštinu RS po hitnom postupku.

Stanivuković o izmjenama Zakona o uređenju građevinskog zemljišta Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivuković tvrdi da novim zakonom kojim Vlada RS dodatno razvlašćuje lokalne zajednice, jer želi na sebe želi da preuzme izdavanje građevinskih dozvola za objekte veće od 2.500 kvadrata i ugrožava jedan od najvažnijih prihoda grada - prihod od izdavanja građevinskih dozvola.

“Ove godine očekujemo 25 miliona KM od građevinskih dozvola, a sada se Vlada dosjetila da oduzme ove nadležnosti Banjaluci. Koja je logika? Šta Vlada može da uradi što mi ne možemo?”, rekao je gradonačelnik, ističući da su već ranije uzeti prihodi od komunalnih i administrativnih taksi, parkinga, pa čak i PDV-a.

Stanivuković je kritikovao i birokratski aspekt zakona, napominjući da bi građani morali dolaziti u Vladu RS za izdavanje dozvola, i poručio da će grad protestovati kao i prošle godine poput gašenja novogodišnje rasvjete ispred republičkih institucija, ako zakon bude usvojen.

Pozvao je Savez opština i gradova RS na hitan sastanak protiv ovog zakona.

"Morali bi se skupiti zajedno i protestovati. Pozvaću načelnike Modriče, Bijeljine i ostalih opština i gradova za koje znam da se ne plaše", rekao je on.

Stanivuković je rekao da zahtijeva da se zakon vrati u redovnu proceduru kako bi se moglo dobiti mišljenje Saveza opština i gradova.

Gradonačelnik je naglasio da je Banjaluka sposobna efikasno upravljati izdavanjem građevinskih dozvola, a predloženi zakon vidi kao pokušaj centralizacije i političkog pritiska.

“Biće još veća razlika na izborima u Banjaluci kada svi vide šta rade republičke vlasti”, zaključio je Stanivuković.

Tagovi

Draško Stanivuković građevinska dozvola izgradnja

