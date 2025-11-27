Stanivuković: Planovi za Fabriku duvana ostaju isti, bez obzira na to ko je vlasnik

Ko god bio vlasnik kompleksa bivše Fabrike duvana, plan i namjera Grada za taj lokalitet ostaju isti i nepromijenjeni, kaže gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Rekli smo da će ovaj lokalitet postati mjesto okupljanja uz brojne sadržaje poput gradskog muzeja, kongresnog centra sa pješačkim zonama, trgom i drugim prostorima na kojima će se moći održavati manifestacije i slična dešavanja, a ono što je važno reći je da zaštita nad ovim nacionalnim spomenikom ostaje i to je neupitno", istakao je.

Podsjećanja radi, juče se u domaćim medijima pojavila vijest da je nekadašnju Fabriku duvana kupio fočanski biznismen Gordan Pavlović za 10 miliona KM.

Stanivuković kaže da će se planovi vlasnika morati uskladiti sa onim što je Grad isplanirao za ovaj prostor.

"I dalje ostajemo otvoreni da razgovaramo o tome da Grad kupi kompleks bivše Fabrike duvana, koji je jedan od simbola našeg grada i koji ima veliki potencijal da postane novo kulturno srce Banjaluke", dodao je gradonačelnik.