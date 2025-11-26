Fočanski biznismen Gordan Pavlović, vlasnik kompanije "Pavgord" iz Foče kupio je Fabriku duvana Banjaluka

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako piše Capital, Pavlović je banjalučku fabriku duvana platio više od deset miliona maraka, a kupio ju je preko svojih firmi "Pavgord" i H&P.

Pavlovićev advokat Miloš Stevanović potvrdio je da je njegov klijent kupio banjalučku fabriku, ali nije želio da otkriva nikakve detalje.

"Ne mogu zaista da govorim o detaljima", bio je kratak Stevanović.

Podsjećamo, Pavlović je nedavno preko svojih firmi "Pavgord" i H&P kupio kompaniju ArcelorMital u Prijedoru i Zenici.

Prije toga, "Pavgord" je kupio i kompaniju "Alumina" iz Zvornika i sve njene povezane firme koje su bile u stečaju, zatim kompaniju "Boksit" iz Milića, "Zrak" iz Sarajeva, a spominje se i kao budući kupac "Koksare" iz Lukavca koja je nedavno otišla u stečaj.

Ovako Fabrika duvana danas izgleda:

Vidi opis Vlasnik "Pavgorda" kupio Fabriku duvana Banjaluka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 18 / 18 AD

Fabrika duvana Banjaluka je nekadašnji privredni gigant koji je početkom devedesetih zapošljavao više od 1.300 radnika i godišnje proizvodio oko 9.000 tona cigareta. Fabrika je poslije rata počela da gomila gubitke, a u procesu privatizacije je završila u vlasništvu banjalučkog biznismena Nebojše Antonića, koji je kasnije prodao bugarskoj kompaniji "Bulgartabac".

Bugari su proizvodnju u fabrici obustavili krajem maja 2018. godine, a radnicima je prije nego što je stavljen ključ u bravu isplaćena otpremnina u iznosu od hiljadu maraka po godini radnog staža.

Na mjestu nekadašnje fabrike u strogom centru Banjaluke ostali su objekti na zemljištu od oko 23.000 kvadrata. Vrijednost ovog zemljišta mjeri se milionima maraka, a po svim prilikama, upravo to zemljište je razlog zbog koga je fočanski biznismen kupio fabriku.