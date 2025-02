Stanivuković poručio da ne dolazi na sutrašnji miting u Banjaluci: "Ne branim Dodika, nego principe"

Predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) i gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, izjavio je da nikada neće biti poput Milorada Dodika, jer je ono što je on učinio Nikoli Poplašenu je izdaja institucija Republike Srpske.

On je dodao da neće prisustvovati na sutrašnjem mitingu " za zaštitu Srpske i njenih institucija" ispred Narodne skupštine RS, jer smatra da to nije rješenje, već može biti samo kratkotrajna poruka koja neće promeniti ništa.

"Ne branim Dodika, nego princip! Savršeno dobro razlikujem predsjednika Republike Srpske, od predsjednika SNSD-a, iako on kao i mnogi to pokušava da izjednači. Ono što je Milorad Dodik uradio Nikoli Poplašenu je izdaja institucija Republike Srpske, zato ja nikada neću biti on. Država nije igračka, politika nije crno-bijelo", poručio je Stanivuković.

Dodao je da je država ono što ostaje, dok su svi prolazni.

"Kada bi ljudi na vlasti tokom svih ovih godina više branili institucije, manje ličnosti, više predsjednika, a manje Dodika, danas bi sve bilo drugačije. Ne bismo danas govorili o više od 70 prenesenih nadležnosti, poništavanju odluka institucija Republike Srpske i napadu na još jednu. Zato mi ne smijemo tako da se ponašamo, institucije su važnije od imena, a najvažnija je ono što ostaje iza nas", naglasio je gradonačelnik Banjaluke.

Stanivuković je najavio da će PDP u narednim danima političke bitke i procese voditi isključivo institucionalno, vodeći računa o svakoj riječi, potezu i odluci, jer u ovakvim trenucima sve može imati velike posljedice.

"Pozivam i druge političke aktere da sve što budu radili u narednom periodu bude podređeno očuvanju mira i stabilnosti Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine", zaključio je Stanivuković.

Podsjećamo, prvi miting biće održan sutra u 16 časova, a drugi prekosutra u podne, ispred Narodne skupštine Republike Srpske.

