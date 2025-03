Dodik o navodima da je izbačen s konferencije: "Sarajevski spin koji pokazuje nemoć"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je Republika Srpska mjesto gdje će nastaviti da živi i da se bori za nju, a da u Sarajevu mogu da lažu koliko god hoće i da medijskim spinovima pokazuju nemoć.

Izvor: Milorad Dodik - Iks

Dodik je povodom tvrdnji pojedinih sarajevskih medija da je "deložiran" sa Međunarodne konferencije o antisemitizmu u Jerusalimu, istakao da o tome više zna "Jerusalim post", koji je to demantovao, nego zabludnjela sarajevske čaršija.

"To nije način na koji se može živjeti sa njima. Ni u jednom trenutku nisam tražio da se učini nešto protiv muslimana u BiH, ali sam rekao da njihove politike ne idu ka tome da se izgradi zajedničko društvo", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da nema potrebe tu nešto objašnjavati.

"Zar izgleda realno da neko ko je sjedio uz premijera Izraela Benjamina Netanjahua i s njim se srdačno pozdravio i koji je imao važne sastanke koji se nisu objavljivali, da je istjeran sa konferencije? Čuo sam da su se raspitivali gdje sam. Ja sam ovdje, slobodan. Srpska je mjesto gdje ću ja nastaviti da živim i da se borim za nju, a u Sarajevu mogu da lažu koliko god hoće o svom jadu i čemeru", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je političko Sarajevo uzelo Mirka Šarovića, koji je rekao da će se boriti za BiH.

"On je niko i ništa i to se vidjelo na izborima. Ali on ne odustaje da svoj život skrnavi i baci dole. Povukao je i PDP-a i SDS i sve oko sebe, da bi oni njemu namjestili neku funkciju u Sarajevu", rekao je Dodik.

On je naveo da je Šarović i kada više nije bio ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara imao pratnju muslimana.

"Zamislite Srbina koga prate i čuvaju muslimani. Ja ne bih bio ponosan", rekao je Dodik za RTRS.

Netanjahu obećao pomoć

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da mu je izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom susreta u Jerusalimu rekao da je nesumnjivo veliki prijatelj Izraela i da će učiniti sve da svoje prijatelje pripazi i pomogne.

"Rekao mi je - znam šta radite predsjedniče, vi ste nesumnjivo veliki prijatelj Izraela i učinićemo sve da naše prijatelje pripazimo i pomognemo", naveo je Dodik.

Predsjednik Srpske je rekao da je u Izraelu razgovarao sa značajnim brojem ljudi iz jevrejske zajednice koji žive u Evropi i Americi i da je većina razumije situaciju u Republici Srpskoj.

"Slušao sam stvari koje najbolje oslikavaju ono što se dešava. Kažu da je jedan dio zapada, motivisan jadikovkama koje dolaze iz Sarajeva učinio sve da Republika Srpska bude sinonim za inkarnaciju zla", istakao je Dodik.

On je naveo da to više nije slučaj, da su ostali određeni muslimanski lobisti u Americi, ali da nemaju snagu koju su imali.

"Oni sada pokušavaju da se kroz ove zloupotrebe pravosuđa obračunavaju sa Republikom Srpskom. Samo naivni mogu da vjeruju da se ovdje radi o pojedincima", rekao je Dodik za RTRS.

On je naveo da BiH može da opstane isključivo na Ustavu koji je dejtonskog karaktera.

"Kod nas u Republici Srpskoj postoje oni koji smatraju da sada trebaju da podrže muslimane i muslimansku politiku u Sarajevu. Mislim da to nije naša narodna politika i to će najbolje moći da se vidi na izborima", rekao je Dodik.

Kada je nekoliko opozicionih političara spremno da kleveće Srpsku i pored činjenice da se zloupoupotreba pravosuđa čini godinama unazad, kaže Dodik, onda to govori o prodanim dušama i isključuje mogućnost da su naivni.

"Izračunali su vjerovatno da su njihovi životi prolazni pa treba u njima da žive bolji život. To kao opozicija mogu da dobiju kod muslimana i zato su na toj strani", rekao je Dodik.

On je istakao da Srpska ostaje stabilna i koncentrisana na svoj razvoj i snagu.

(Srna/Mondo)