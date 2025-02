Dodik pozvao građane da presudu Suda BiH dočekaju na mitingu ispred Narodne skupštine

Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je građane na veliki miting u utorak ispred Parlamenta Srpske u svjetlu predstojeće presude predsjedniku Srpske i v.d direktora Službenog glasnika.

Izvor: MONDO

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da je potrebno zakazati sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske u utorak, 25. februara, po podne na kojoj bi bilo riječi o odbrani od napada na ustavni poredak u BiH, te pozvao istovremeno na veliki narodni miting ispred parlamenta Srpske kao podršku poslanicima.

Dodik je rekao nakon sjednice Glavnog odbora SNSD-a koja je održana u Prijedoru da Vlada Republike Srpske informacije u tom pogledu treba da dostavi Narodnoj skupštini.

"To zasjedanje treba da počne i da se nastavi u srijedu od 14.00 časova kako bismo mogli na adekvatan način postupiti u pogledu najavljenog donošenja presude predsjedniku Republike i v.d. direktora `Službenog glasnika`", rekao je Dodik novinarima.

On je rekao da SNSD smatra da je najbolje da se ne donosi nikakva presuda i da stvari treba da se vrate u okvire Ustava.

"Ukoliko se donese presuda koja bi bila oslobađajuća, to nije nešto što zadovoljava ni SNSD ni Srpsku. Svako ostajanje akata koji su protivpravni i protivustavni je neprihvatljivo u pravnom životu Republike Srpske i BiH", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ukoliko bude osuđujuća presuda, taman i na jedan dan, Narodna skupština, prema inicijativama, treba da nastavi svoj rad u stalnom zasjedanju i da zaključke od 2010. godine pretvori u zakone. U tom pogledu se od Vlade traži operativni plan.

Istakavši da nije namjera SNSD-a da vodi revolucije, on je pozvao građane na veliki miting ispred Narodne skupštine Republike Srpske u utorak u popodnevnim časovima kako bi dali podršku poslanicima da odlučno odlučuju o pitanjima bitnim za život Srpske.

"Na tom mitingu treba da ostanemo sve do završetka prva dva radna dana te Narodne skupštine, i u utorak i u srijedu", rekao je Dodik.

On je istakao da će o ovome razgovarati sa ostalim učesnicima političkog života i tražiti podršku za ovako nešto, ukoliko budu morali.

"Ukoliko dođemo do toga da moramo da odlučujemo o svim zaključcima Narodne skupštine i pretvorimo ih u zakone u Republici Srpskoj, a samo neke od tih stvari su da se preispita odluka Narodne skupštine da učestvuje u reformi Oružanih snaga BiH. To znači da bi se moglo desiti da se izađe iz tog ugovora i da se traži vraćanje na ustavnu poziciju, a to je da se organizuje Vojska Republike Srpske koja i danas postoji u Ustavu i aneksima. To znači da se odbacuju Sud i Tužilaštvo BiH kao neustavni i zabranjuje njihov rad na prostoru Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je rekao da se sve čini sa ciljem da se svede BiH na ono što ona jeste prema Ustavu.

Dodik je rekao da SNSD pokreće inicijativu, imajući u vidu aktuelna dešavanja, da se ojača koaliciona saradnja sa koalicionim partnerima, da traži sastanak sa opozicijom o strateškim pitanjima i da se pokuša doći do zajedničkih stavova koji su neophodni u ovom trenutku.

On je istakao da SNSD ne prihvata bilo kakvu krivicu koja bi se utvrdila odlukom Suda.

(MONDO)