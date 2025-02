Blagojević o presudi i posljedicama: Ako Dodika i Lukića oslobode uz pogrešno obrazloženje - to nije pobjeda

Profesor Ustavnog prava Milan Blagojević kaže da bi oslobađajuća presuda Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću imala smisla samo uz obrazloženje Suda BiH da Šmit nema pravo da nameće bilo šta jer mu to ne dozvoljava ni Povelja UN, ni Ustav BiH, a ni Dejtonski sporazum.

Izvor: Glas Srpske

Komentarišući moguće ishode procesa u kojem se danas iznose završne riječi, Blagojević kaže da je suština u tome oslobađajuća presuda "neće biti za radovanje" ukoliko bi bila donijeta s obrazloženjem da, npr. nema teksta Dejtonskog sporazuma, ili da je Milorad Dodik potpisao ukaze prije objavljivanja Šmitovog krivičnog djela u Službenom glasniku BiH (kao što je odbrana i tvrdila u završnim riječima; prim. aut).

"Ako uz te ili tome slične razloge Sud donese oslobađajuću presudu, to će značiti da je Kristijan Šmit visoki predstavnik i da ima pravo da nameće zakone i svoja krivična djela, ali da to ne važi samo ovaj put i samo za Dodika, iz nekog od navedenih formalnih razloga, ali će važiti ubuduće za sve druge koji ne izvrše volju OHR-a. Dakle, svi drugi će u budućnosti biti osuđeni za to Šmitovo krivično djelo, samo neće Dodik ovaj put. Takav ishod biće poraz za sve nas ovdje, kao što će biti poraz i ako Sud BiH donese bilo kakvu osuđujuću presudu u ovom predmetu", smatra Blagojević.

Njegovo mišljenje je da će pobjeda "svih nas" biti ako Sud donese oslobađajuću presudu, ali samo uz obrazloženje Šmit, pa čak i da jeste legitiman visoki predstavnik, nema pravo da u Bosni i Hercegovini kao državi članici Ujedinjenih nacija (UN) nameće bilo šta i da se zbog toga Dodik i Lukić oslobađaju od optužbe, jer djelo koje im se optužnicom stavlja na teret nije krivično djelo.

"Pogotovo nema pravo da nameće zakon i krivična djela, jer mu to ne dozvoljava ni Povelja UN, ni Ustav BiH, a ni Dejtonski sporazum. Samo oslobađajuća presuda sa takvim obrazloženjem biće pobjeda Dodika i svih nas, svaki drugi ishod biće naš poraz i tragedija", zaključuje Blagojević.

