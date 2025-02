Objavljen snimak sa današnjeg ročišta Dodiku i Lukiću (VIDEO)

Sud BiH objavio je snimak sa današnjeg ročišta u predmetu koji se vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića.

Izvor: Sud BiH

Predsjednik Srpske rekao je u završnoj riječi da je njegova ustavna obaveza bila da potpiše ukaz. Naveo je da je jedino on ustavna kategorija, a da to nisu ni Sud BiH, ni Tužilaštvo BiH ni visoki predstavnik.

"Jedini ja ustavan se ovdje sudim, umjesto onih koji to nisu. Zakleo sam se na Ustav, sudi mi se što ne poštujem odluku, a ne Ustav. Šta je odluka visokog predstavnika u pravnom smislu, imali negdje da on donosi odluke? Kako mi sudite, gdje ima to, koje su pravne posljedice odluka", upitao je Dodik.

Dodik je zatim rekao da će presuda biti predmet proučavanja.

"Šta će biti ako Šmit zabrani farbanje kose ženama ili nošenje brade muškarcima? Šta ako zabrani seks? Šta ako nastavi donositi odluke? Moraćete u sudsku praksu uvesti nepoštivanje odluka. Da li je Aneksom 10 ustanovljena internet stranica OHR-a, da li predsjednik Republike Srpske treba pratiti stranicu OHR-a? Ako me osudite, napravićete pravni presedan, jer u tom slučaju neće važiti Službeni glasnik. Vaša presuda čuva pravni poredak ili vodi u anarhiju. Ako me proglasite krivim, zakon ima pravno dejstvo, a to znači da će zakoni stupiti na snagu i dovesti do pravnog haosa. Odluka je donesena s ciljem političke eliminacije. Vi birate ostajete li vjerni pravu. Izražavam zahvalnost građanima Srpske i Vama. Vjerujem da ćete braniti Ustav BiH. Smatramo da nismo krivi. Nastaviću da se borim za slovo Ustava, živjela Republika Srpska i hvala Vam", zaključio je Dodik.

Izricanje prvostepene presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i v.d. direktora Službenog glasnika Milošu Lukiću pred Sudom BiH zakazano je za srijedu, 26. februar.

