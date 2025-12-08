Stanivuković najavio sjednicu Skupštine i komentarisao poskupljenje vode: "Ovo je svijet tako uradio"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je da će redovna sjednica Skupštine grada biti održana 17. i 18. decembra, sa rekordnih 86 tačaka dnevnog reda, te usput komentarisao i najavljeno povećanje cijene usluga “Vodovoda”.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivuković je rekao da je današnji Kolegijum pokazao „da je problem bio u SNSD-u i pritiscima pod kojima rade“, te istakao da se nakon višegodišnjih zastoja konačno ulazi u završnu fazu pripreme jedne od najvećih sjednica u posljednjih nekoliko godina.

"Ovo je bila prva sjednica Kolegijuma koja ovako funkcioniše već pet godina. Trajala je 25 minuta. Svaka tačka koju smo predložili bila je u skladu s procedurama. Kolegijum je pomoćni organ i ne može zamijeniti plenum", rekao je gradonačelnik.

Veliki broj tačaka: budžet, projekti, poslovni prostori…

Na dnevnom redu naći će se Nacrt budžeta, kapitalni projekti koje grad planira da uvrsti u finansijski plan, ali i niz infrastrukturnih inicijativa.

"Ne odustajemo od projekata koje godinama predlažemo. Važno je da završimo park kod Delte, kolektore kod mosta u Docu, kao i odluku o neradnoj nedjelji", rekao je Stanivuković.

Jedna od tačaka odnosi se i na povećanje taksi za kockarnice i kladionice.

"Želimo da se takse povećaju za 30.000 KM kako bi se ove djelatnosti udaljile od škola. Vjerujemo da će ova odluka uljepšati Banjaluku", naglasio je.

Dio dnevnog reda obuhvatiće i poslovne prostore te javna parkirališta.

Komentar na najavljeno poskupljenje od “Vodovoda”

Govoreći o najavljenom povećanju obaveze po domaćinstvu u “Vodovodu” od 5,95 KM, gradonačelnik je rekao da je poskupljenje rezultat objektivnih okolnosti, a ne lošeg poslovanja.

"Cijena vode u Banjaluci je oko jedne marke, dok je u Čelincu 1,60 KM, a u Laktašima slično. Kako je moguće da grad koji najviše snabdijeva ima najnižu cijenu? Demantujem da loše poslovanje ima bilo kakve veze s ovim", rekao je Stanivuković.

Dodao je da su troškovi značajno porasli u posljednje tri godine – od ukidanja mirovanog statusa pojedinih stavki, preko inflacije, do globalnih poremećaja.

"Da imamo iste uslove kao ostali gradovi, imali bismo 12 miliona KM više. Vodu usklađujemo s cijenama gradova koji su veličine jednog našeg naselja. Nije ni ovo povećanje dovoljno, jer će varijabilni dio rasti ako poskupi struja", objasnio je on.

Stanivuković je naglasio da Banjaluka i dalje ima znatno niže cijene u odnosu na druge sredine.

"Kod nas kanalizacija košta 1,30 KM, a u drugim gradovima i do pet maraka. Mi distribuiramo vodu u Trn i Laktaše za jednu marku, a tamo se naplaćuje 1,70 KM. Kako da opstanemo", upitao je.

Na kraju je ponovio da “Vodovod” radi dobro i da se gradska preduzeća suočavaju s istim izazovima kao i vodovodi širom svijeta.

"Ovo ovako mora. Ne diktiramo mi cijene, zavisimo i od svjetskih prilika. Ovo je svijet tako uradio", zaključio je gradonačelnik.