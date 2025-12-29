logo
Stižu pozivi za vojsku u Hrvatskoj: Plata 1.100 evra, a prve pozive je dobila ova grupa mladića

Ministarstvo odbrane Hrvatske počelo je slanje prvih poziva na obavezne zdravstvene preglede mladićima rođenim 2007. godine, čime je započet postupak za uvođenje osnovnog vojnog osposobljavanja.

Poziv za vojni rok u Hrvatskoj Izvor: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK

Ministarstvo odbrane Hrvatske poslalo je danas prve pozive na obavezne zdravstvene preglede mladićima rođenim 2007. godine, državljanima Hrvatske i sa prebivalištem u toj zemlji, što je prvi korak u sprovođenju postupka za osnovno vojno osposobljavanje.

Pozivi se šalju poštom, a na adresama se mogu očekivati za sedam dana. Za popunu prve generacije rezervista upućeno je oko 1.200 poziva na zdravstvene preglede koji su planirani u drugoj polovini januara.

Prva generacija - 800 regruta

Regruti koji budu ocenjeni sposobnima za vojnu službu biće upućeni na osnovno vojno osposobljavanje ili mogu, u skladu sa Zakonom o odbrani, iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu.

Zakon je propisao slučajeve u kojima se može ostvariti pravo na odlaganje vojnog osposobljavanja, na primjer, za studente i sportiste.

Regruti će pozive za vojno osposobljavanje dobijati tokom februara naredne godine, a početak obuke očekuje se početkom marta u kasarnama u Kninu, Slunju i Požegi. U prvoj generaciji planiran je raspored do 800 regruta u ove tri vojne kasarne.

Plata vojnika 1.100 evra

Osnovno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca i obuhvata osnovne vojničke vještine, rukovanje ličnim naoružanjem i suvremenom opremom, uključujući:

  • bespilotne sisteme
  • pružanje prve pomoći
  • osnove samoodbrane
  • upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata

Tokom obuke vojnici ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od oko 1.100 evra neto, a vrijeme provedeno na obuci uračunavaće se u radni staž, prenosi HRT.

