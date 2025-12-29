Akcija u kampu Blažuj: Provjereno 400 migranata, pronađena droga

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) izvršili su kontrolu oko 400 migranata u prihvatnom centru u Blažuju, gdje su tom prilikom pronađeni narkotici i identifikovana tri bezbjednosno interesantna lica – dva državljana Sirije i jedan državljanin Azerbejdžana.

Izvor: BHRT

Akcija je realizovana u saradnji FUP-a sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH i Službom za poslove sa strancima, s ciljem unapređenja bezbjednosti i suzbijanja krivičnih djela povezanih sa ilegalnim migracijama i organizovanim kriminalom.

Iz Federalne uprave policije saopšteno je da je riječ o nastavku akcije „Obruč“, koja se, pod nadzorom Tužilaštva BiH, sprovodi radi dokumentovanja djelovanja organizovanih kriminalnih grupa. Poseban fokus usmjeren je na grupe koje čine lica avganistanskog porijekla, a koje se dovode u vezu sa krijumčarenjem migranata, otmicama i iznudama na području Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo.

Tokom detaljne kontrole smještajnih prostorija u kampu, identifikovana su dva državljanina Sirije za koja postoje operativna saznanja da se mogu dovesti u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom „El Saravi“, kao i jedno bezbjednosno interesantno lice državljanstva Azerbejdžana.

Sva tri lica smještena su u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu radi daljeg postupanja i dodatnih provjera.

Tokom akcije pronađena je i određena količina opojne droge, zbog čega je jedno lice lišeno slobode. Protiv njega će, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, biti preduzete sve zakonom propisane mjere i radnje.

Iz FUP-a su poručili da će i u narednom periodu, u saradnji sa drugim policijskim agencijama, nastaviti sa pojačanim i koordinisanim aktivnostima na suzbijanju organizovanog kriminala, krijumčarenja ljudi, trgovine narkoticima i drugih krivičnih djela koja ugrožavaju bezbjednost građana u Bosni i Hercegovini.