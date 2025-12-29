logo
Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine: Evo kada će saobraćaj biti normalizovan

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ispred Narodne skupštine, na mjestu gdje su bili šatori, tokom praznika će biti postavljeno božićno selo.

Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine Srbije Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Šatori ispred Narodne skupštine su uklonjeni, a tokom praznika na tom mjestu će biti postavljeno božićno selo.

Nakon toga se očekuje da će saobraćaj ispred Narodne skupštine biti normalizovan.

Predsjednik Aleksandar Vučić je sinoć bio ispred doma Narodne skupštine i tada je rekao da će u narednih mjesec dana šatori biti uklonjeni i iz Pionirskog parka.

Prethodno je i dio Pionirskog parka, između doma Narodne skupštine, zgrade Predsjedništva, ispražnjen od šatora. Sklonjeni su šatori iz manjeg dijela parka uz ulicu Kneza Miloša, nekoliko desetina metara unutar parka.

U galeriji pogledajte fotografije:

(MONDO)

Srbija Beograd Narodna skupština ćacilend

