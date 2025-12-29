logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucnjava u Istočnom Sarajevu: Jedna osoba uhapšena, policija traga za drugom

Pucnjava u Istočnom Sarajevu: Jedna osoba uhapšena, policija traga za drugom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Policija traga za licem koje je na području Istočnog Sarajeva pokušalo da ubije muškarca iz Istočne Ilidže čiji su inicijali K.P.

Pucnjava u Istočnom Sarajevu Izvor: Mondo - Slaven Petković

Policijskoj upravi Istočno Sarajevo prijavljeno je da je nepoznato maskirano lice u subotu u 22.55 časova pucalo iz vatrenog oružja u pravcu K.P, koji je potom ispalio više hitaca u pravcu napadača.

Muškarac K.P. je policiji predao pištolj za koji nije posjedovao dozvolu za nošenje i držanje, nakon čega je lišen slobode zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Iz policije navode da pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužolaštva Istočno Sarajevo preduzimaju sve mjere i radnje na pronalasku izršioca krivičnog djela ubistvo u pokušaju. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Istočno Sarajevo pucnjava pokušaj ubistva

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ