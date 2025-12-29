Ukrajina napala Putinovu kuću? Lavrov se hitno oglasio

Lavrov tvrdi da je Ukrajina napala dronovima Putinovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti, dok Ukrajina još nije reagovala.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Ukrajina tokom noći izvela napad dronovima na državnu rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, objavila je ruska režimska novinska agencija Tass.

"Konačni prelazak kijevskog režima na politiku terorizma"

Lavrov je rekao da će Rusija revidirati svoju pregovaračku poziciju kako bi se uzelo u obzir, kako je naveo, "konačni prelazak kijevskog režima na politiku državnog terorizma", prenosi Tass. Ruski šef diplomatije izjavio je da su ciljevi i vrijeme ruske odmazde već određeni, ali je istakao da Moskva ne namjerava da odustane od učešća u pregovaračkom procesu vezanom za mirovni plan, prenosi Index.

Lavrov je takođe potvrdio da zasad nema informacija o žrtvama ni o materijalnoj šteti nastaloj u navodnom napadu na Putinovu rezidenciju, objavila je agencija Tass. Ukrajina zasad nije komentarisala ove tvrdnje ruskog ministra spoljnih poslova.