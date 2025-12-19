logo
Uhapšen Banjalučanin: Vlasnik stana ga spriječio u pokušaju krađe

Autor Haris Krhalić
0

Osumnjičeni je ušao u stan kroz prozor, a vlasnik stana ga je spriječio u pokušaju da otuđi torbu sa stvarima.

Banjalučanin uhapšen zbog pokušaja krađe Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su i juče, 18. decembra, lišili slobode lice D. S. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo teška krađa.

Kako je saopšteno iz policije, D. S. se sumnjiči da je 18. avgusta ove godine oko 00.30 časova ušao u stan u Banjaluci kroz otvoren prozor, nakon čega je pokušao da iz stana otuđi torbu sa ličnim stvarima. U toj namjeri spriječio ga je vlasnik stana.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv osumnjičenog će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

