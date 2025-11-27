Pomagao osumnjičenim da izvrše razbojništvo u Kalesiji: Muškarac iz Osmaka predat Tužilaštvu TK

Muškarac iz Osmaka V. G. (52) koji se tereti za pljačku zlatare u Kalesiji i upotrebu vatrenog oružja u obračunu za policijom predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.

Izvor: Infoplus/Screenshot

Osumnjičeni će poslije kriminalističke obrade biti predat tužilaštvu uz izvještaj sa dokazima, saopšteno je danas iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Uhapšen je sinoć oko 17.30 časova na području Kalesije, nakon što se skrivao na lokacijama koje su izvan područja nadležnosti ove policijske uprave.

Razbojništvo u zlatarskoj radnji u Kalesiji dogodilo se 19. novembra kada je došlo do ugrožavanja bezbjednosti zbog pucnjave iz vatrenog oružja.

Uhapšenom V. G. na teret se stavlja razbojništvo, izazivanje opšte opasnosti i napad na ovlaštenu službenu osobu u vršenju poslova bezbjednosti. Za njim je bila raspisana potraga u vezi sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Kantonalni sud u Tuzli je odredio jednomjesečni pritvor Ranku Gurdeljeviću zbog sumnje da je u sastavu grupe, kao pomagač, zajedno sa još tri osobe, počinio razbojništvo.

Iz suda je ranije saopšteno da postoji osnovana sumnja da je Ranko Gurdeljević pomogao trojici osumnjičenih da počine razbojništvo, koje se vezuje za događaje od 19. novembra 2025. godine, kada su trojica maskiranih i naoružanih razbojnika došli u Kalesiju, dvojica ušla u zlatarsku radnju, vezali vlasnika i otuđili određenu količinu zlatnog nakita, da bi pri bjegu pucali na policiju.

Gurdeljević je uhapšen na području Zvornika. Još jedna osoba koja je bila uhapšena je saslušana i nakon toga puštena, jer se ne može dovoditi u direktnu vezu sa ovim krivičnim djelima.

Tuzlanska policija je u saradnji sa OBA, MUP-om Republike Srpske i Upravom policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, preduzela niz istražnih radnji s ciljem pronalaska tragova i lica koji se mogu dovesti u vezu sa ovim razbojništvom.

Rad na dokumentovanju počinjenih krivičnih djela u Kalesiji, kao i na utvrđivanju tačnog činjeničnog stanja i odgovornosti drugih lica u vezi sa predmetnim događajem biće nastavljen.