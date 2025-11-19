logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pljačkaši zapalili auto i bježali: Policija uhapsila dvije osobe u Zvorniku zbog pucnjave u Kalesiji

Pljačkaši zapalili auto i bježali: Policija uhapsila dvije osobe u Zvorniku zbog pucnjave u Kalesiji

Autor Dušan Volaš Izvor Klix
0

Dvije osobe su uhapšene u Zvorniku zbog sumnje da su bili dio ekipe koja je jutros opljačkala zlataru u Kalesiji te da su pucali na policajce koji su stigli na mjesto zločina.

Policija uhapsila dvije osobe u Zvorniku zbog pucnjave u Kalesiji Izvor: Infoplus/Screenshot

Prema nepotvrđenim informacijama portala "Klix", radi se osobama inicijala R.G. i D.J. koji su nakon privođenja negirali krivicu.

Više službenih informacija o ovom slučaju se očekuje nešto kasnije od nadležnih organa.

Sarajevski portal napominje da je pronađeno beživotno tijelo jednog od napadača nakon što su ga druga dvojica izbacila iz automobila, a vozilo su zapalili kako bi sakrili tragove.

Nešto ranije je uhapšen jedan od napadača za kojeg se također sumnja da je učestvovao u pljački.

Iz ranijih izvještaja policije, rečeno je da im je jutros u 7:35 sati prijavljeno da je u centru Kalesije u toku razbojništvo.

Kako je navedeno, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK-a, policijski službenici Uprave policije MUP TK-a, poduzimaju se opsežne istražne radnje, a uviđaj se vrši na širem mjestu.

U saradnji sa policijom MUP RS-a, vrši se pretraga terena kao i potraga za počiniocima koji se dovode u vezu sa ovim događajem.

U ovom momentu, sve aktivnosti policije usmjerene su na rasvjetljavanje i dokumentovanje događaja, kao i identifikaciju i hvatanje počinilaca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kalesija pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ