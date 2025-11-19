Pljačkaši zapalili auto i bježali: Policija uhapsila dvije osobe u Zvorniku zbog pucnjave u Kalesiji

Dvije osobe su uhapšene u Zvorniku zbog sumnje da su bili dio ekipe koja je jutros opljačkala zlataru u Kalesiji te da su pucali na policajce koji su stigli na mjesto zločina.

Izvor: Infoplus/Screenshot

Prema nepotvrđenim informacijama portala "Klix", radi se osobama inicijala R.G. i D.J. koji su nakon privođenja negirali krivicu.

Više službenih informacija o ovom slučaju se očekuje nešto kasnije od nadležnih organa.

Sarajevski portal napominje da je pronađeno beživotno tijelo jednog od napadača nakon što su ga druga dvojica izbacila iz automobila, a vozilo su zapalili kako bi sakrili tragove.

Nešto ranije je uhapšen jedan od napadača za kojeg se također sumnja da je učestvovao u pljački.

Iz ranijih izvještaja policije, rečeno je da im je jutros u 7:35 sati prijavljeno da je u centru Kalesije u toku razbojništvo.

Kako je navedeno, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK-a, policijski službenici Uprave policije MUP TK-a, poduzimaju se opsežne istražne radnje, a uviđaj se vrši na širem mjestu.

U saradnji sa policijom MUP RS-a, vrši se pretraga terena kao i potraga za počiniocima koji se dovode u vezu sa ovim događajem.

U ovom momentu, sve aktivnosti policije usmjerene su na rasvjetljavanje i dokumentovanje događaja, kao i identifikaciju i hvatanje počinilaca.