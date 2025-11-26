logo
Uhapšen i posljednji pljačkaš zlatare u Kalesiji: Pao bjegunac Velemir Gurdeljević (Foto)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Pripadnici specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su Velemira Gurdeljevića, osumnjičenog za pljačku zlatare u Kalesiji prošle nedjelje.

uhapšen i treći pljačkaš zlatare u kalesiji Izvor: društvene mreže/Sandžak danas/ Infoplus/Facebook

Pripadnici specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona večeras su uhapsili Velemira Gurdeljevića, osumnjičenog za pljačku zlatare u Kalesiji koja se dogodila prošle nedjelje. Gurdeljević je uhapšen na području Kalesije, gdje se krio, prenio je Avaz.

Izvor: društvene mreže/Sandžak danas

Podsjetimo, u razmjeni vatre s policijom prošle nedjelje život je izgubio Matija Gurdeljević, dok se Ranko Gurdeljević nalazi u pritvoru.

Sve se dogodilo ujutro 19. novembra 2025. godine, oko 7.35 sati, u blizini zgrade Opštinskog suda u Kalesiji. Tada se pojavilo više naoružanih osoba i došlo je do pucnjave.

Pljačkaši su iz zlatare ukrali šest portala sa zlatom i manju količinu srebra. Nakon toga pobjegli su "golfom" iz kojeg su izbacili tijelo Matije Gurdeljevića, a potom zapalili vozilo za koje je prethodno utvrđeno da je ukradeno s područja Tuzle.

Tagovi

Kalesija pljačka hapšenje

