MUP TK o razbojništvu u Kalesiji: Akteri poznati u BiH i susjednim zemljama, vlasnika zlatare vezali prije pucnjave

Direktor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Dževad Korman potvrdio je danas da je beživotno tijelo pronađeno nakon jučerašnje oružane pljačke u Kalesiji identifikovano kao Matija Gordljević, lice od ranije poznato policijskim organima.

Izvor: Infoplus/Screenshot

Na vanrednoj konferenciji za medije održanoj u prostorijama MUP-a TK, izneseni su detalji dramatičnog razbojništva koje je uznemirilo javnost, a u kojem je došlo do upotrebe vatrenog oružja i sukoba između pljačkaša i policije.

Prema zvaničnim informacijama, trojica razbojnika su u ranim jutarnjim satima upala u zlatarsku radnju u centru Kalesije, gdje su svezali vlasnika i otuđili veću količinu nakita. Međutim, plan im je poremetila policijska patrola koja se nalazila u blizini i primijetila sumnjivo kretanje.

Kada su policijski službenici pokušali da ih zaustave, pljačkaši su otvorili vatru, na šta je policija odgovorila. U toj razmjeni vatre, jedan od razbojnika, identifikovan kao Gordljević, smrtno je stradao.

Ono što je uslijedilo podsjeća na filmske scene. Preživjeli saučesnici su, bježeći s mjesta događaja, tijelo ubijenog Gordljevića izbacili iz vozila u pokretu, a zatim nastavili bijeg. Vozilo marke Golf, koje su koristili za izvršenje krivičnog djela, kasnije je pronađeno zapaljeno.

"Vozilo koje su pljačkaši koristili prethodno je otuđeno u Tuzli. Na mjestu događaja pronađen je i dio zlatnog nakita", potvrdio je komesar Korman.

Policija je potvrdila da se radi o organizovanoj grupi kriminalaca koji su od ranije poznati organima gonjenja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u susjednim zemljama, zbog sličnih krivičnih djela.

Potraga za dvojicom bjegunaca se intenzivno nastavlja. U opsežnu akciju, pored MUP-a TK, uključeni su i pripadnici Granične policije BiH, kao i policijski službenici iz Republike Srpske, s obzirom na to da se Kalesija nalazi u blizini međuentitetske linije i granice sa Srbijom.

Ibrahim Mujkanović, koordinator Sektora kriminalističke policije, naglasio je da se policija intenzivno bavi rasvjetljavanjem svih okolnosti ovog slučaja kako bi preostali počinioci što prije bili privedeni pravdi.