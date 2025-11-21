Predložen pritvor za Zvorničanina osumnjičenog za pomaganje pljačkašima u Kalesiji

Kantonalnom sudu Tuzla predloženo je određivanje pritvora za Ranka Gurdeljevića (31) iz Zvornika zbog osnovane sumnje da je kao pomagač počinio krivično djelo razbojništvo u Kalesiji, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Izvor: YouTube/Screenshot

On je osumnjičen da je, u sastavu kriminalne grupe, pomogao trojici osumnjičenih u počinjenju krivičnog djelo razbojništvo, a koje se vezuje za događaje od 19. novembra u Kalesiji, kada su trojica maskiranih i naoružanih razbojnika došli u Kalesiju, dvojica su ušla u zlatarsku radnju, vezali vlasnika i otuđili određenu količinu zlatnog nakita, da bi pri bjekstvu pucali iz vatrenog oružja na policiju u centru Kalesije.

Osumnjičenog su na području Zvornika uhapsili pripadnici Policijske uprave Zvornik i na dalje postupanje predali u nadležnost pripadnicima MUP-a i Tužilaštva Tuzlanskog kantona. Još jedna osoba koja je bila uhapšena je saslušana i nakon toga puštena, jer se ne može dovoditi u direktnu vezu sa ovim krivičnim djelima.

Postoji osnovana sumnja da je Ranko Gurdeljević, sa još tri osobe koje su direktno učestvovale u činjenju više krivičnih djela, učestvovao kao pomagač u stvaranju kriminalnog plana, sa jasno podijeljenim ulogama u grupi, te je svojim vozilom prevezao trojicu članova grupe do Osmaka, gdje su njih trojica preuzeli drugi automobil i uputili se u Kalesiju kako bi počinili razbojništvo i opljačkali zlataru.

Za dvije osumnjičene osobe se traga, dok je član grupe Matija Gordeljević (45) iz Zvornika preminuo. Osobama koje su u bjekstvu se na teret stavlja da su u sastavu kriminalne grupe u sticaju počinili krivična djela razbojništvo, napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti i razbojnička krađa.

Policijskoj upravi Kalesija je 19. novembra prijavljeno u 7.25 časova da je u toku pljačka zlatarske radnje u centru Kalesije. Odmah po prijavi više policijskih službenika je izašlo na intervenciju kako bi spriječili njihove dalje protivpravne radnje, te su spazili osumnjičene u automobilu u momentu bijega.

Uočivši policijske službenike trojica razbojnika su, svjesni da upotrebom vatrenog oružja napadaju službene osobe u vršenju poslova javne sigurnosti i dužnosti čuvanja javnog reda i mira, znajući da su zatečeni u činjenju krivičnih djela, te s ciljem da ukradeni zlatni i srebreni nakit zadrže i da pobjegnu, počeli su pucati iz automobila na policijske službenike i prema njima ispalili veći broj hitaca.

Policijski službenici, u namjeri da ih spriječe u bijegu i daljem napadu na njih, te u cilju sprečavanja njihovih daljih protivpravnih radnji, iz kojih su mogle nastupiti posljedice opasne po život i zdravlje građana, kao i za živote i zdravlje policijskih službenika, su upotrijebili službeno oružje i ispalili više hitaca u pravcu automobila u kojem su bili osumnjičeni, nakon čega su se razbojnici udaljili u pravcu Zvornika.

Odmah su na teren upućene sve raspoložive snage Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, te su uključene i policijske snage MUP-a Republike Srpske, Policijske uprave Zvornik, kao i Granične policije BiH, obzirom na to da su se osumnjičeni udaljili sa mjesta događaja.

Preduzimanjem daljih istražnih i operativnih radnji na terenu, policija je u mjestu Jelovo Brdo u blizini Kalesije pronašla napušteni i zapaljeni automobil kojeg su koristili osumnjičeni i u blizini automobila pronašli i tijelo jedne od osumnjičenih osoba Matije Gurdeljevića.

Nakon obavljene obdukcije tijela preminulog, vještak sudske medicine je utvrdio da je smrt nastupila usljed oštećenja za po život važnih centara u mozgu kao posljedica ustrelne povrede vatrenim oružjem vratnog dijela glave.

Tokom uviđaja, koji su na više lokacija obavili dežurni tužilac i policija kantonalnog MUP-a i Policijske uprave Kalesija, pronađeni su i izuzeti brojni tragovi i dokazni materijali, prilikom čega je pronađena i veća količina čaura i zrna ispaljenih iz vatrenog oružja.

Kantonalno tužilaštvo i istražioci više policijskih agencija obavljaju opsežne istražne radnje u cilju dokumentovanja ovih događaja, krivičnih djela i pribavljanja svih potrebnih materijalnih dokaza. U toku je i intenzivna potraga za osumnjičenim osobama.

Pripadnici Policijske uprave Kalesija, koji su učestvovali u sprečavanju više protivpravnih radnji osumnjičenih, opasnih po živote i zdravlje građana, predali su svoje službeno oružje i uniforme kako bi se obavila potrebna vještačenja. Uzeti su i tragovi barutnih čestica, odnosno parafinske rukavice od policijskih službenika.

Svi tragovi sa mjesta događaja, uključujući i pronađene čaure i zrna, biće predmet vještačenja u daljem toku istrage.

Policijske agencije i Kantonalno tužilaštvo će i dalje nastaviti sa intenzivnom i detaljnom istragom u cilju hapšenja osumnjičenih koji su u bjekstvu, kao i pribavljanja svih potrebnih dokaza u daljem toku istrage i krivičnog postupka.

(Srna)