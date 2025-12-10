logo
Novi detalji istrage o pljački Luvra: Lopovi pobjegli 30 sekundi prije dolaska policije

Novi detalji istrage o pljački Luvra: Lopovi pobjegli 30 sekundi prije dolaska policije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Lopovi koji su u oktobru iz muzeja Luvr ukrali krunske dragulje vrijedne 88 miliona evra pobjegli su samo 30 sekundi prije dolaska policije, rekli su članovi istrage koju vodi francuski Senat.

Novi detalji istrage o pljački Luvra Izvor: Sadak Souici/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poslanici su detaljno opisali niz bezbjednosnih propusta koji su omogućili bandi da pobjegne usred bijela dana, prenio je AP.

Parlamentarna istraga, pokrenuta nakon pljačke 19. oktobra, otkrila je da je funkcionisala samo jedna od dvije kamere koje su pokrivale mjesto provale i da obezbjeđenje nije imalo dovoljno ekrana za praćenje snimaka u realnom vremenu.

Kada se alarm konačno oglasio, policija je prvobitno poslata na pogrešnu lokaciju, rekli su istražioci senatorima.

"Plus-minus 30 sekundi, stražari ili policija mogli su da ih presretnu", rekao je šef istrage Noel Korbin u obraćanju članovima Senata.

U izvještaju se ukazuje na zastarjelost opreme, neriješene propuste naznačene u ranijim revizijama i lošu koordinaciju između Luvra i njegovih nadzornih organa.

Istražioci navode da je balkon na Luvru koji su lopovi iskoristili godinama ranije označen kao slaba tačka, ali da nikada nije dodatno zaštićen. 

(Srna)

