Epilog požara kod Kalesije: Povrijeđen vatrogasac i pet mještana, intervenisala tri vozila (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Šest osoba iz Kalesije, koje su upućene u Kliniku za plućne bolesti UKC Tuzla zbog udisanja dima, povrijeđeno je u požaru u stambenom objektu u naselju Donje Vukovije, potvrđeno je iz lokalne vatrogasne jedinice.

Epilog požara kod Kalesije: Povrijeđen vatrogasac i pet mještana Izvor: Vatrogasci Kalesija

Podsjećamo, od ukupnog broja povrijeđenih, troje je zadržano na liječenju u UKC-u.

Iz Profesionalne vatrogasne brigade Kalesija potvrđeno je da je dojava o požaru zaprimljena u 13.30 časova, nakon čega je na mjesto događaja upućeno sedam vatrogasaca sa tri vozila.

"Zahvaljujući brzoj intervenciji, požar je lokalizovan u 14.20 časova i spriječeno je njegovo dalje širenje. Više osoba potražilo je medicinsku pomoć zbog udisanja dima, među njima i jedan vatrogasac. Svi su zbrinuti u Službi hitne pomoći", navedeno je u vatrogasnoj brigadi.

UKC Tuzla ranije je saopštio da im je iz Doma zdravlja Kalesija upućeno šest pacijenata zbog povreda nastalih inhalacijom dima.

Dva pacijenta su hosptalizovana na Klinici za plućne bolesti, jedan je zbog povrede noge upućen u Kliniku za ortopediju, dok su tri pacijenta nakon opservacije vraćena na kućno liječenje.

